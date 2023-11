Scontro motorino – auto, un ragazzo in ospedale (foto)

[ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO E CON DINAMICA ANCORA DA CHIARIRE] Scontro motorino – auto, un ragazzo in ospedale ad Assisi per accertamenti. Secondo le prime informazioni il sinistro è accaduto sabato 17 novembre intorno alle 18.30 di sera: i due mezzi si sarebbero forse scontrati – non è chiaro se lo abbiano fatto davvero e chi sia finito contro chi – nella zona di via San Francescuccio de Mietitori, al confine tra le zone industriali di Assisi e Bastia. Il giovane alla guida del due ruote è finito a terra ed è stato immediatamente soccorso dai sanitari del 118 dell’ospedale di Assisi, che lo hanno portato al nosocomio per accertamenti. I due mezzi non procedevano a velocità eccessiva e il giovane non avrebbe riportato gravi traumi. Qualche disagio al traffico per una zona che vede la presenza di aziende e abitazioni. Sul posto anche la municipale di Assisi.

