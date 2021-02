Scuole aperte ad Assisi, Bastia, Bettona e Cannara

A Bettona provvedimenti restrittivi per le aree verdi con il sindaco che invita i cittadini ad una spesa al giorno

Scuole aperte domani ad Assisi, dove la situazione coronavirus è sotto controllo. “Assisi non è zona rossa. Il territorio comunale non è stato interessato da nessun provvedimento, pertanto domani le scuole di ogni ordine e grado saranno regolarmente aperte. Invitiamo tutti, vista la situazione generale di alto rischio nella regione Umbria, alla massima prudenza e cautela. Invitiamo gli studenti, le famiglie, il personale scolastico alla collaborazione nell’assoluto rispetto delle regole di prevenzione sanitaria. Solo così potremo continuare ad essere a scuola in presenza”, l’annuncio su Facebook.

Scuole aperte anche a Bettona, dove però il sindaco ha vietato di consumare cibi e bevande all’aperto, imposto ai cittadini una spesa al giorno e vietato gli assembramenti nelle piazze e nelle aree verdi. Plessi aperti anche a Cannara, come da breve comunicazione sulla pagina Facebook: “Si comunica che le scuole del nostro Comune domani saranno aperte regolarmente”.

Al momento niente misure restrittive a Bastia, dove il sindaco chiede però “una inversione di comportamenti specialmente nei giovanissimi. Mettete le mascherine, attenetevi alle disposizioni vigenti. Non è una paternale, non mi permetterei mai, è una richiesta di aiuto tra giovani, adulti, anziani. (…) Non vogliamo inserire Bastia tra i comuni attenzionati e a rischio. Anche oggi che potete uscire dalle vostre case sappiate muovervi con attenzione e giusta distanza. Solo insieme possiamo farcela: Più forti di prima, più uniti che mai!”.