Amministrative Assisi 2021, Doriana Sannipola: “Non sarò io il candidato sindaco del centrodestra”

Non sarà Doriana Sannipola il candidato sindaco del centrodestra alle prossime elezioni Amministrative per il Comune di Assisi. Lo chiarisce in maniera definitiva la stessa Doriana Sannipola in una nota dichiarando – come più volte anticipato fin da novembre 2020 da AssisiNews – di essere stata sui tavoli della trattativa e ringraziando tutti per aver pensato a lei per questo ruolo così importante.

Di seguito la nota riportata integralmente:

“Gentilissimi, venuta a conoscenza ed avendo letto nelle testate giornalistiche e nei giornali online che sarei ancora tra i papabili candidati a Sindaco della Città Serafica di Assisi, per le prossime amministravate 2021, devo, mio malgrado, ribadire pubblicamente ciò che ho già dichiarato più volte verbalmente, la mia indisponibilità a ricoprire il prestigioso ed importante incarico.

Ringrazio nuovamente i partiti, ed i componenti degli stessi – precisa Sannipola – che hanno portato il mio nome con stima sui tavoli di trattativa. Inoltre mi sta a cuore poter ringraziare tutti i cittadini che in un modo o nell’altro mi hanno dimostrato affetto, stima e vicinanza.

I miei impegni professionali, in un periodo così delicato e difficile, sia per le imprese che per la cittadinanza tutta, nonché per lo sport e l’economia in generale, fanno sì che io debba fare delle scelte di campo, nonché lavorare per la mia Città, non fra i banchi della politica, ma tra la gente comune. Doriana Sannipola”.