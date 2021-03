Scuole di Assisi, attesa per capire se riapriranno o meno dopo il dpcm Draghi

Le scuole di Assisi riapriranno o meno dal prossimo sei marzo? A chiederselo tantissimi cittadini dopo il dpcm firmato da Mario Draghi che entrerà in vigore il 6 marzo e resterà valido fino al 6 aprile, inclusa Pasqua. Per quanto riguarda le scuole, dal 6 marzo nelle zone rosse vengono sospese le attività in presenza delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell’infanzia ed elementari. Resta garantita la possibilità di svolgere attività in presenza per gli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali. Nelle zone arancioni e gialle, i presidenti delle Regioni potranno disporre la sospensione dell’attività scolastica: nelle aree in cui abbiano adottato misure più stringenti per via della gravità delle varianti; nelle zone in cui vi siano più di 250 contagi ogni 100mila abitanti nell’arco di 7 giorni; nel caso di una eccezionale situazione di peggioramento del quadro epidemiologico.

Come spiega il sindaco Stefania Proietti su Facebook, “il DPCM in vigore dal 6 marzo prevede che, indipendentemente dal colore delle zone, nei Comuni ad alto rischio con 250 casi settimanali ogni 100mila abitanti, saranno i Presidenti di Regione a dover emanare un’ordinanza per la eventuale chiusura delle scuole che sono chiuse per ordinanza regionale fino al 5 marzo. Attualmente (dato di ieri) nel Comune di Assisi il dato di incidenza settimanale dei contagi supera la soglia di 250. Le decisioni da parte della Regione sono state rinviate ad oggi e si baseranno sull’analisi dei dati da parte del Comitato Tecnico Scientifico che si riunirà oggi pomeriggio. La decisione sulla eventuale proroga della chiusura delle scuole nei singoli Comuni potrebbe arrivare in serata. Come Comune di Assisi e attraverso ANCI siamo in continuo contatto con la Regione Umbria che, dopo la riunione odierna, dovrebbe diffondere, in serata o al massimo venerdì mattina, le proprie determinazioni. Non appena avremo informazioni (sulla chiusura o meno delle scuole di Assisi, ndr), sarà nostra cura diffonderle”.

Intanto, a seguito dell’interlocuzione del Comune di Assisi, Enel Distribuzione ha rinviato i lavori di manutenzione sulla rete di distribuzione nell’area di viale Maratona, lavori che avrebbero dovuto aver corso domani 5 marzo mattina, con pregiudizio per le attività di DAD che riguardano ad oggi la maggior parte delle famiglie residenti nella zona. Ne dà notizia sempre il sindaco Proietti su, sottolineando che “Enel Distribuzione ha dimostrato sensibilità nel venire incontro alle attuali esigenze delle famiglie e dei ragazzi che lavorano in DAD a causa della chiusura delle scuole. Da ora in avanti Enel, quando possibile, prevedrà di eseguire i lavori in orario notturno per avere un minore impatto proprio sulla didattica da casa. Per le manutenzioni improrogabili ENEL ha garantito che limiterà al massimo i tempi di intervento, per un rapido ripristino dell’energia elettrica”.