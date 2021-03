Presentazione di Marco Cosimetti, slitta la conferenza stampa

Slitta la conferenza stampa di presentazione di Marco Cosimetti a candidato sindaco di centrodestra e liste civiche. Paventata nella nota di qualche giorno quando è stata ufficializzata la candidatura dell’imprenditore, è stata rimandata vista la situazione sanitaria invariata. Di seguito la nota.

In seguito all’uscite del ultimo DPCM relativo alle misure di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale, la prevista Conferenza Stampa di presentazione di Marco Cosimetti a candidato sindaco della coalizione delle forze di cdx e delle liste civiche afferenti, sarà posticipata in una data adeguata e compatibile con le normative emanate per il contenimento della pandemia Covid-19. Riteniamo importante che la conferenza stampa di venga svolta nel rispetto delle normative sanitarie imposte dalla gravità della situazione, e contemporaneamente consentirne lo svolgimento a beneficio di un più vasto numero di cittadini possibili, veri destinatari di della presentazione del Candidato a Sindaco della città Assisi. Riteniamo di fare cosa gradita a tutta la cittadinanza che verrà chiamata a scegliere, nei prossimi mesi, il futuro Sindaco che guiderà l’Amministrazione Comunale nei prossimi importantissimi anni, che vedranno la città di Assisi alle prese con il Giubileo del 2025 e con l’ottavo centenario della morte di Santo Francesco. Cinque anni i prossimi che saranno la vera opportunità per un novo rinascimento di Assisi, soprattutto dopo quanto sta accadendo a causa della nota pandemia. Da Assisi un messaggio di speranza e rilancio per un futuro ricco di opportunità, solidarietà e di umanità per tutto il Mondo.