Serventi 2020 e Priori del 2021, passaggio di consegne (FOTO)

Dopo la chiusura dell’edizione 2020 del Piatto di San’Antonio Abate, lunedì 20 gennaio, in mattinata, il passaggio di consegne ufficiale tra i Serventi 2020 e i Priori Serventi 2021, avvenuto prima nella Basilica Papale con la consegna della statua del Santo Patrono protettore degli animali e le foto di rito, poi con il pranzo alla Taverna dei Priori Serventi 2020. La Taverna, curata da Ristorante Da Angelo e Guesia Village Hotel & Spa, nella splendida location di Villa Raffaello, per tutti e dieci i giorni precedenti alla Festa, ha visto – venerdì per la giornata delle scuole, nel giorno del Piatto a pranzo e a cena e appunto lunedì 20 gennaio per il passaggio di consegne – il prezioso supporto di alunni e docenti dell’Alberghiero di Assisi.

La prossima edizione del Piatto di Sant’Antonio vedrà al servizio della cittadina e del Santo Patrono protettore degli animali i Priori Serventi 2021 (Matteo Buzzavi, Michele Capone, Alessio Feliciani, Alessandro Fioroni, Giacomo Fioroni, Moreno Fortini, Andrea Pennaforti, Franco Piselli, Stefano Pucciarini, Roberto Raspa, Simone Tarpanelli e Matteo Visconti) scelti dai Serventi 2020, che sono Mauro Baglioni, Giancarlo Boschetti, Francesco Chioccioni, Juri Cianetti, Gianluca Gentile, Curzio Moretti, Filiberto Paggi, Riccardo Palazzini, Moreno Piampiano, Loris Ravizzoni, Fabrizio Ronca e Alessandro Roscini.

Come sempre, il Piatto di Sant’Antonio Abate a Santa Maria degli Angeli anche quest’anno ha visto tantissime presenze. Erano migliaia le persone in Piazza per benedire il proprio animale; grande protagonista delle celebrazioni, la Fanfara a cavallo della Polizia di Stato. La festa si svolge tra sacro (messa e processione solenne) e profano (la consumazione del Piatto a pranzo e cena, spettacolo teatrale nel pomeriggio al Lyrick, l’estrazione dei biglietti vincenti della lotteria in serata in Taverna).

Foto © Mauro Berti/AssisiNews