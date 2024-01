Sondalo, assisano investe anziano e lo uccide: condannato per omicidio stradale

La pena è stata sospesa, il 31enne non potrà però guidare per 4 anni

Morì dopo 8 mesi di agonia per le lesioni riportate in un incidente stradale, e ora il conducente dell’auto responsabile del sinistro è stato condannato a un anno e 4 mesi di reclusione; al giovane è stata concessa la sospensione condizionale della pena che non sarà menzionata nel casellario. La vittima dell’incidente era un 84enne residente a Sondalo, mentre ad essere condannato per omicidio stradale è stato un 31enne nato e residente ad Assisi.

L’incidente avvenne il 7 maggio 2019. Il guidatore stava effettuando una manovra di retromarcia nel parcheggio di un’abitazione in via Bolladore a Sondalo quando aveva urtato il motorino condotto dall’anziano, che procedeva sulla strada urbana con direzione Grosio-Bormio. L’84enne era caduto al suolo, riportando lesioni gravissime, politrauma, emotorace e fratture multiple. Ricoverato all’ospedale “Morelli” in prognosi riservata l’anziano – come riporta il quotidiano Il Giorno nel dorso lombardo e ripresa anche dalla Nazione Umbria un paio di giorni fa – era morto otto mesi dopo, il giorno dell’Epifania del 2020. “Dall’esame autoptico è emerso l’evidente nesso di causalità tra l’evento lesivo subito dalla persona offesa e le lesioni accertate”, si legge nel capo di imputazione. Da qui il processo e la condanna decisa nei confronti del 31enne assisano, che non andrà in carcere vista pena sospesa ma cui sarà ora sospesa anche la patente di guida per un periodo di 4 anni.

Foto di Tingey Injury Law Firm | via Unsplash

