Spacciatore arrestato dai carabinieri: era in Italia da meno di un mese

E’ della trascorsa settimana l’ultimo colpo messo a segno dai militari dell’Aliquota Operativa della Compagnia Carabinieri di Assisi. Nell’incessante attività di contrasto allo spaccio di droga, i militari hanno arrestato un giovane albanese di soli 21 anni che, nonostante in Italia da meno di un mese, aveva reperito un vasto giro di clienti ai quali giornalmente cedeva dosi di cocaina, peraltro di buona qualità. Grazie alle segnalazioni dei cittadini, da sempre sensibili al contrasto del fenomeno del consumo di stupefacenti, dopo ripetuti servizi di appostamento effettuati in prossimità delle zone segnalate quali piazze di spaccio, i militari sono riusciti ad individuare il giovane ed a trarlo in arresto a Bastia Umbra subito dopo l’ennesima cessione di una dose di cocaina ad un cliente. Immediatamente fermati sia il cliente che lo spacciatore, il primo è stato trovato in possesso della cocaina appena acquistata e quindi segnalato all’Ufficio Territoriale del Governo quale assuntore di stupefacenti, mentre il secondo è stato tratto in arresto in flagranza del reato di spaccio di cocaina. Dalla perquisizione effettuata, l’albanese è stato trovato in possesso di altre 10 dosi di cocaina già pronte per lo spaccio agli ulteriori clienti che da lì a poco, verosimilmente, avrebbe contattato, nonché di una rilevante somma di denaro ritenuta provento dell’attività di spaccio. Gli ulteriori accertamenti hanno posto in luce tutta una serie di cessioni di cocaina che il giovane albanese, nell’arco del mese di permanenza in Italia, aveva effettuato nei confronti della nutrita schiera di clienti che, nonostante il breve periodo di permanenza, era riuscito comunque ad avvicinare. Trattenuto nelle camere di sicurezza del Comando Compagnia Carabinieri di Assisi e dopo esser stato giudicato con rito direttissimo, il Giudice ha pienamente concordato con l’operato dei militari convalidando l’arresto e disponendo l’immediata espulsione dal territorio nazionale.