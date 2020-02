L’Hostaria Terra Chiama Assisi aderisce al progetto per ridurre gli sprechi alimentari

Si tratta di i-REXFO, campagna di sensibilizzazione per il "take away" e la "doggy bag"

Dopo la Giornata Nazionale contro lo Spreco Alimentare dello scorso 5 febbraio, l’Hostaria Terra Chiama di Assisi ha presentato la sua collaborazione con l’Università degli Studi di Perugia, nata pochi mesi fa, al Progetto Europeo Progetto i-REXFO.

“Argomenti fortemente attuali – dicono da Terra Chiama – come misure contro gli sprechi alimentari di aziende ristorative (Horeca) e grande distribuzione (GDO) e termovalorizzazione degli scarti, sono al centro del progetto. L’Hostaria Terra Chiama (via San Rufino, nel centro storico di Assisi, ndr) offre il suo piccolo contributo, sostenendo la campagna di sensibilizzazione per il “take away” e il “doggy bag”, quest’ultima soprattutto, una sana abitudine coltivata da molti paesi al mondo”.

Per ridurre gli sprechi alimentari i-REXFO propone un modello di business innovativo per diminuire il quantitativo di cibo che finisce in discarica, finanziando azioni di riduzione degli scarti alimentari attraverso la valorizzazione energetica dei rifiuti che, inevitabilmente, si producono. Il progetto si focalizza sugli scarti alimentari prodotti dall’industria alimentare e dalle aziende agricole, dalla Grande Distribuzione Organizzata (GDO), dal settore della ristorazione (hotels, ristoranti e bar – HORECA) e dagli stessi consumatori. Secondo uno studio della FAO circa un terzo del cibo prodotto ogni anno per il consumo umano, pari a 1,3 miliardi di tonnellate di cui l’80% ancora consumabile, va perduto o sprecato. Questo a fronte di circa un quarto della popolazione Europea (125 milioni di individui) a rischio povertà ed esclusione sociale e di un 11% che non può permettersi un pasto di carne o pesce almeno ogni due giorni. Il dato è più che mai significativo considerando che, se si estende il discorso all’intero pianeta, le cifre diventano vertiginose; i-REXFO sensibilizza i consumatori ed operatori della GDO e del settore HORECA, incentiva la vendita e l’utilizzo di cibo in via di scadenza, esteticamente non appetibile o con packaging idoneo ma deteriorato, aumenta le donazioni delle eccedenze di cibo agli enti caritatevoli, e facilita la raccolta e l’impiego di cibo scaduto per la produzione di biogas, in impianti di digestione anaerobica alimentati a biomassa.

