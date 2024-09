Spari in centro ad Assisi, poi la fuga in auto: denunciato insieme a due complici

Spari in centro ad Assisi: la Polizia di Stato denuncia tre persone, una per il reato di porto abusivo di armi, accensioni ed esplosioni pericolose e procurato allarme e due per favoreggiamento.

Nello specifico gli agenti del commissariato di Assisi guidato dal vicequestore Francesca Di Luca hanno denunciato 3 uomini – due cittadini egiziani, entrambi ventenni, e un cittadino italiano, di 65 anni. La denuncia scaturisce dalle attività investigative effettuate dal personale del Commissariato a seguito di una segnalazione di spari, effettuati nella notte del 4 settembre scorso, in piazza del Comune nel centro storico di Assisi, ad opera di un giovane che, in seguito, si è dileguato a bordo di un’automobile.

Grazie alla visione dei sistemi di videosorveglianza, i poliziotti sono riusciti a risalire all’identità del 20enne che è stato raggiunto presso la sua abitazione e sottoposto a perquisizione domiciliare che ha dato esito negativo. Sentito in merito all’episodio degli spari in centro, il giovane ha riferito che la pistola – una “scacciacani” – si trovava presso l’abitazione di un conoscente – il cittadino italiano di 65 anni – ad Assisi.

A quel punto, gli agenti hanno raggiunto l’uomo presso la sua abitazione dove, a seguito di perquisizione, hanno rinvenuto, avvolta in una busta in plastica situata in un annesso locale disabitato vicino all’abitazione, la pistola, risultata essere a salve. Al termine delle attività di rito, i poliziotti hanno deferito all’Autorità Giudiziaria il 20enne per i reati di reato di porto abusivo di armi, accensioni ed esplosioni pericolose e procurato allarme; l’altro cittadino egiziano convivente e il 65enne sono stati denunciati per il reato di favoreggiamento.

