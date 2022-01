Stefano Pastorelli: “Complimenti al dottor Michele Vagnetti”

“Rivolgo i miei complimenti al dottor Michele Vagnetti, scienziato assisano dell’Università di Firenze ed esperto in storia della filosofia antica, i cui traguardi professionali rappresentano un’ispirazione per tanti giovani che si accingono a ‘sfidare’ il futuro e a intraprendere un percorso di studi”. Lo scrive il consigliere regionale assisano Stefano Pastorelli, dopo aver letto un articolo su AssisiSport.

“C’è un italiano, per la precisione di Assisi, che si distingue in Germania. Lui è il dott. Michele Vagnetti, scienziato dell’Università di Firenze, che ha trascorso un anno facendo ricerca presso l’Istituto di Scienze Umane dell’Università di Paderborn. Michele è il figlio di Carlo Vagnetti, ex-cestista assisiate, “amico” della nostra redazione ed oggi addetto stampa del Basket Assisi”, si legge su AssisiSport.

“Nato ad Assisi, Michele Vagnetti, borsista della fondazione Heinrich Hertz e ricercatore presso l’Istituto di scienze umane dell’università di Paderborn in Germania, ha dimostrato che con abnegazione, sacrificio e forza di volontà si possono raggiungere anche le mete più ambite. È questo lo spirito – secondo Pastorelli – che deve contraddistinguere i giovani del nostro territorio che rappresentano risorse fondamentali per il futuro della comunità ed eccellenze da tutelare e salvaguardare ad ogni costo. La politica in tal senso deve fare la sua parte nell’assicurare maggiori possibilità di autodeterminazione e nel fornire gli strumenti adeguati ad individuare il percorso più consono alle loro esigenze. Dobbiamo adoperarci affinché sia l’Italia il luogo dove i giovani possano studiare, lavorare e realizzarsi, contribuendo così allo sviluppo del Paese”.

© Riproduzione riservata