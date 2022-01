Candido Cristofani: “A Rivotorto una fase di involuzione, serve una nuova spinta”

“Rivotorto sta vivendo una fase storica di involuzione e mi rattristo nel vedere questo rallentamento dopo che la frazione, negli anni, aveva raggiunto importanti risultati sul piano sociale, sportivo, abitativo”. Lo dice, ed è una sorta di sfogo, Candido Cristofani, per tutti il Professore, figura assai conosciuta nella realtà della frazione e anche a livello regionale per le sue attività in ambito sportivo, dell’associazionismo e commerciale.

“Ci sono stati anni in cui Rivotorto ha dato dimostrazione di laboriosità e di inventiva, con tante iniziative – spiega Candido Cristofani ad AssisiNews -, sulla scia di quanto fatto, negli anni ’80 dal compianto dottor Giovanni Romozzi. Un’onda lunga che ha portato a notevoli risultati sul piano associativo, penso alla Pro loco, su quello sportivo, dal calcio al ciclismo per fare degli esempi, sul piano economico e delle attività”.

Per Candido Cristofani, c’è bisogno di una nuova spinta: “Quello che lamento, e come me la pensano altri rivotortesi, è che la spinta si sia attenuata. Questi anni di pandemia non hanno di certo aiutato, ma ritengo che sia necessario un colpo di reni, tornare a essere una comunità unita e dinamica. Recuperare che senso di appartenenza, di reciproco sostegno per affrontare i problemi e le necessità che un paese come il nostro si trova ad affrontare e che deve farlo unito, per il bene comune”.

