Strade di montagna, lavori in corso a Porziano e alla Concia

Procedono a ritmi sostenuti i lavori sulle strade di montagna del territorio comunale. Grazie al contributo del Comune di Assisi – si legge in una nota dell’Ente – l’Afor (agenzia forestale regionale) sta intervenendo sulle strade di Porziano con i rifacimenti delle cunette e delle banchine, lo spargimento e il compattamento della breccia per la riqualificazione del tratto vicinale a uso pubblico della Concia di quasi 5 chilometri. Sono in corso anche i lavori in località Palombaro con lo stesso tipo di intervento compresa la regimazione delle acque piovane. A breve, sempre sulle strade di montagna, si procederà con la riqualificazione anche del tratto del cammino della Via di Francesco in frazione Pieve San Nicolò.

Sono già ultimati i lavori, finanziati con i fondi regionali per un importo di 131.650 euro, ai Tre Fossi-Casaccia, a Torre-Santa Maria di Lignano, e nell’area di Catecuccio, in totale 6 interventi. L’amministrazione comunale sta portando avanti, rispettando gli impegni, il cronoprogramma dei lavori relativi al rifacimento delle strade di montagna. Questi interventi sulla viabilità si armonizzano con i vari Piani Strade realizzati in questo quinquennio per risolvere tutti i punti di criticità del centro di Assisi e delle frazioni. per il Piano strade 1 – partito nel 2017 – erano stati stanziati 500 mila euro e per il Piano Strade 2 un milione, i cui lavori sono tutti ultimati. Nel luglio del 2020 è partito il Piano Strade 3, un milione e mezzo di euro, per completare la mappa degli interventi. Il piano strade 3 è ancora in corso, mentre sta per essere varato il Piano Strade 4. “L’individuazione delle strade – ricordava il vice sindaco Valter Stoppini – è stata dettata dall’urgenza di sistemare i tratti più malridotti che necessitano di interventi indispensabili per assicurare una migliore viabilità e soprattutto per garantire una maggiore sicurezza riducendo il rischio di incidenti”.

© Riproduzione riservata