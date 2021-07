Coraggio Italia, anche il partito di Brugnaro e Toti sostiene Marco Cosimetti

Il candidato sindaco della coalizione di centrodestra, Marco Cosimetti, ha incontrato i rappresentanti regionali e locali di Coraggio Italia, che lo sostengono in questa competizione elettorale. Coraggio Italia è un partito politico italiano di centro-destra, creato da Giovanni Toti, presidente della giunta regionale della Liguria e già dietro a Cambiamo!, e Luigi Brugnaro, sindaco di Venezia. Inizialmente nato il 26 maggio 2021 come gruppo parlamentare (cui hanno aderito undici deputati di Forza Italia, tre provenienti ex M5S del Centro Democratico, uno del Movimento 5 Stelle oltre a tutti gli otto componenti del misto Cambiamo!-Popolo Protagonista alla Camera, e uno della Lega), il 14 luglio 2021 diventa un partito politico.

Cosimetti – si legge in una nota – si è visto con il segretario regionale ed ex consigliere a palazzo Cesaroni, Aldo Tracchegiani; il portavoce Renzo Baldoni; il segretario provinciale Lucio Badolato; la coordinatrice di Assisi Federica Gasparrini e la consigliera comunale di Terni Anna Maria Leonelli, oltre a diversi altri rappresentanti del partito che fa capo a Giovanni Toti. Diversi gli argomenti trattati e dibattuti che sono parte integrante del programma elettorale della coalizione e che saranno presentati e illustrati nei vari appuntamenti con la cittadinanza e le categorie economiche e sociali. Cosimetti – conclude la nota dell’ufficio stampa del candidato di centrodestra e liste civiche – ha ringraziato per il sostegno, manifestato sin dall’inizio della campagna elettorale, che testimonia ulteriormente l’ampiezza e l’unità della coalizione di centrodestra

© Riproduzione riservata