Successo per la Fiera dei Morti 2021 a Santa Maria degli Angeli (foto)

Un 31 ottobre come non si vedeva da tempo quello di oggi domenica in cui va in scena la tradizionale Fiera dei Morti 2021 a Santa Maria degli Angeli. Un appuntamento, che andrà avanti per tutta la giornata, che richiama come ogni anno tante persone, cittadini, curiosi e turisti. Ad anticipare la festività di Ognissanti, il giorno precedente la cittadina della Porziuncola propone le tradizionali bancarelle. Tanti i curiosi per una semplice passeggiata o un acquisto in questa bella domenica. Merito anche del tempo bello e clemente.

Tante le bancarelle alla Fiera dei Morti 2021 a Santa Maria degli Angeli, distribuite sulla piazza principale, in via Alcide De Gasperi, in via Becchetti e fino a via Raffaello. Libri, oggetti per la casa, abbigliamento, alimentari, piante, giocattoli e oggettistica varia. Ma anche il classico croccante, cibi dolci e salati. Da domani, molte di queste bancarelle si trasferiranno a Perugia. Dall’1 novembre e fino al 7 novembre, più di 500 espositori popoleranno il Piazzale Umbria Jazz di Pian di Massiano per la grande fiera perugina, stand anche nel centro cittadino (con annessi baracconi).

Ed oltre alla fiera anche tanti visitatori che hanno approfittato dei giorni di festa fino a domani 1 novembre. Tutto pieno, o quasi, nel raggio di oltre 30 km a partire da Assisi relativamente ad hotel, agriturismi, bed and breakfast e case vacanze, numerosi i turisti che hanno affollato Assisi anche per un mordi e fuggi. Lunga la fila di auto già dalle prime ore della mattina per salire verso la città di San Francesco, file a piedi agli ingressi delle basiliche papali, vie e piazze popolate. Tante le persone che stanno affollando e affolleranno i cimiteri locali per una visita ai cari defunti. Assisi bella a vedersi, seppur l’emergenza Covid non sia del tutto terminata, c’è grande voglia di ripartire. In questi giorni nella città serafica resta aperta anche la mostra (sponsor di AssisiNews) inTORNO a Francesco, Uffizi diffusi Assisi, visitabile alla sala della Ex Pinacoteca in Piazza del Comune fino al 6 gennaio 2022.

