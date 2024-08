Tempo del Creato 2024: presentato il programma completo degli eventi ad Assisi

Presentato al Sacro Convento il ricco programma di eventi che accompagneranno il Tempo del Creato 2024 ad Assisi. Momento di preghiera ecumenica e azione per la casa comune, celebrato in tutto il mondo, l’iniziativa si apre il 1° settembre con la Giornata della Creazione e si conclude il 4 ottobre, festa di San Francesco d’Assisi. Il tema scelto quest’anno dal comitato ecumenico è “Sperare e agire con la Creazione”, traendo ispirazione dall’immagine delle primizie della speranza contenuta nella lettera di San Paolo ai Romani. “Anche noi, che possediamo le primizie dello Spirito, gemiamo interiormente aspettando l’adozione a figli, la redenzione del nostro corpo. Nella speranza infatti siamo stati salvati.” (Rm 8, 23-24). Alla conferenza stampa hanno preso parte i rappresentanti e i delegati del progetto ASSISI Terra Laudato Si’, il sindaco di Assisi, Stefania Proietti, la Volontaria Laudato Si’, suor Chantal Habonimana, e il responsabile del Centro Laudato Si’, Antonio Caschetto. L’incontro è stato moderato da fra Giulio Cesareo, OFMConv, direttore dell’Ufficio comunicazione del Sacro Convento. (Continua dopo il video – link diretto)

Il ricco programma di appuntamenti si apre il primo settembre, con la sedicesima edizione de “Il Sentiero di Francesco”, il pellegrinaggio a piedi dalla città Serafica, passando per Valfabbrica, con destinazione Gubbio, che si svolge dall’1 al 3 settembre. Il cammino vuole ripercorrere il viaggio compiuto dal Poverello dopo il gesto della “spogliazione” e la rinuncia alle ricchezze del Padre. Il pellegrinaggio, che quest’anno aderisce alla campagna Steps for Peace nata dagli inviti di Papa Francesco a fare passi concreti di pace, parte il 1 settembre alle ore 9.15 da piazza del Vescovado, dopo la preghiera iniziale con monsignor Domenico Sorrentino e monsignor Luciano Paolucci Bedini, vescovo delle diocesi di Gubbio e di Città di Castello.

Dopo la partenza ci sarà il gesto di apertura del Tempo del Creato davanti alla basilica di San Francesco. Tappa finale della prima giornata è la cittadina di Valfabbrica, dove alle ore 16.30 nella chiesa di Santa Maria Assunta sarà celebrata la santa messa. Il cammino riprende il 2 settembre alla volta dell’eremo di San Pietro in Vigneto. Infine, il 3 settembre si arriverà a Gubbio, con i due momenti dell’arrivo alla chiesetta di Santa Maria della Vittorina e la celebrazione conclusiva nella chiesa di San Francesco, seguita dalla consegna del Premio “Lupo di Gubbio” per la riconciliazione. Torna anche l’iniziativa di preghiera ecumenica interdiocesana organizzata per il Tempo del Creato 2024 congiuntamente dalle Diocesi di Assisi – Nocera Umbra – Gualdo Tadino e di Foligno e dal Centro Laudato Si’ di Assisi che, quest’anno, avrà per tema: “Sperare e agire con la creazione”. Il programma prevede alle ore 15.45 il ritrovo al Santuario della Madonna del Divino Amore, alle ore 16 la preghiera itinerante e a seguire un momento di fraternità. Oltre al vescovo Sorrentino, parteciperanno il Rt Revd John Stead, vescovo di Willochra, Chiesa Anglicana di Australia; padre Petru Heisu, decano della Chiesa Ortodossa Romena per Umbria-Marche; Antonella Violi, presidente del Consiglio della Chiesa Valdese di Perugia; diacono Yousif Mina Stella, comunità della Chiesa Copta Ortodossa di Gualdo Tadino. Alle ore 18 nella cattedrale di san Benedetto ci saranno il vespro e la successiva processione con il corpo del Beato Angelo. Inoltre

Per il resto il programma del Tempo del Creato 2024, oltre al Cortile di Francesco, vede delle attività sul prato della Basilica di S. Francesco (tra l’altro la Coroncina Laudato Si’ del 2 settembre alle 18), la Festa del Cantico a San Damiano in programma alle 9.30 del 15 settembre, la visita speciale al Bosco del FAI (“Equinozio di autunno. Le primizie della natura”, domenica 22 settembre alle 10) il Cantico delle Fedi della Pro Civitate Christiana, le messe (tra cui quella del 21 settembre alle 23 alla Cittadella “in equinozio” con sora luna e stelle), la Via Creationis in cammino dall’Hospitale Laudato Si’ verso l’Eremo delle Carceri, domenica 29 settembre dalle 10. Infine, oltre al Rosario aux flambeaux – Laudato si’ mi Signore ogni sabato di settembre dalle 12.15 con un’intenzione di preghiera ispirata ai 4 elementi del Creato, il Tempo del Creato si concluderà con la partecipazione attiva alla novena di San Francesco, al transito e alla festa del Patrono dei cultori dell’ecologi. Ad animare questi appuntamenti, insieme alle realtà di Assisi, ci sarà un gruppo di Volontari Laudato Si’ che, come suor Chantal Habonimana, provengono da varie parti d’Italia e del mondo per mettersi a disposizione e vivere una esperienza di vita nella città del Poverello, e come gli “Artisti per la Creazione” mettono a disposizione di tutti il dono della musica, attraverso l’inno “Semi di speranza” presentato sempre ieri.

“In questo tempo segnato da differenti forme di disperazione – ha dichiarato Antonio Caschetto -, dovute alle troppe ingiustizie che vediamo nel mondo, ognuno di noi è chiamato a una domanda di senso. Sappiamo di aver causato molti danni al Creato e al mondo in cui viviamo a causa della nostra negligenza, a causa dell’ignoranza. Ma dall’altro lato, nel cuore di ciascuno di noi Dio ha piantato un seme, ci ha desiderati affinché ci prendessimo cura della sua Creazione, coltivando e custodendo il suo giardino. Ci auguriamo di cuore che questo Tempo del Creato 2024 aiuti lo sbocciare di tanti semi di speranza tra i partecipanti e i pellegrini di passaggio da Assisi”.

Foto in evidenza di Ty Fiero | via Unsplash

