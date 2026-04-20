Mezzo secolo di accoglienza per l’Hotel Los Angeles, la struttura angelana festeggia 50 anni

L’Hotel Los Angeles celebra i 50 anni dall’apertura, mezzo secolo di attività avviata nel 1976 dai coniugi Maria Cleofe Nizzi e Primo Tiradossi. L’albergo festeggia questo importante traguardo nel segno dell’accoglienza e della tradizione umbra. Situato a Santa Maria degli Angeli, alle porte di Assisi e a pochi passi dalla Basilica e dalla Porziuncola, cuore spirituale del francescanesimo, l’hotel ha accompagnato l’evoluzione del turismo locale senza perdere la propria identità. Questa si basa su un’ospitalità familiare attenta alla persona e capace di adattarsi ai cambiamenti nel tempo. Grazie alla posizione strategica vicino alla stazione ferroviaria e lungo una direttrice che collega alcune delle principali mete umbre – da Perugia a Gubbio fino a Spoleto – l’Hotel Los Angeles continua a essere un punto di riferimento per pellegrini e turisti.

Le camere confortevoli, il ristorante con cucina tipica e l’attenzione riservata alle famiglie e all’accessibilità rappresentano elementi che, nel corso degli anni, ne hanno consolidato la reputazione; tuttavia, dietro il nome della struttura si nasconde una storia meno conosciuta e profondamente intrecciata con la cultura francescana. Non si tratta infatti di una semplice denominazione legata alla via (via Los Angeles, che attraversa Santa Maria degli Angeli e lungo la quale è situato l’hotel, ndr), bensì di un richiamo che attraversa secoli e continenti, custodito anche attraverso un ricordo familiare: un piccolo libricino donato nel 1962, che raccoglie testimonianze e memorie legate alla tradizione francescana di Assisi. In quelle pagine si rievoca un episodio del 1769, quando alcuni frati minori, giunti sulle coste della California proprio il 2 agosto, giorno del Perdono di Assisi, rimasero profondamente colpiti dalla bellezza incontaminata di quei luoghi. Un incontro tra spiritualità e natura che ha lasciato una traccia simbolica duratura, contribuendo a rafforzare il legame ideale tra la tradizione francescana e terre lontane.

Fu in quell’occasione che decisero di attribuire a quella terra il nome “Los Angeles”, cioè “gli Angeli”, in omaggio alla spiritualità francescana e alla Porziuncola, simbolo universale di perdono e pace; un legame destinato a rafforzarsi nel tempo con la fondazione di ulteriori missioni, tra cui quella di San Francisco, dando così origine a una presenza francescana determinante nello sviluppo della regione californiana. A questa narrazione si affianca poi una riflessione più ampia, quasi un monito, perché dalla purezza originaria di quelle terre si passò, nell’Ottocento, alla Corsa all’oro in California, con tutto il carico di avidità, conflitti e smarrimento che ne derivò.

Un contrasto che richiama con forza l’insegnamento di San Francesco d’Assisi, fondato su un’idea di povertà intesa non come privazione, ma come libertà dalle cose e capacità di vivere con essenzialità e consapevolezza; è proprio in questa chiave che si può leggere anche il percorso dell’Hotel Los Angeles, che in cinquant’anni ha costruito la propria identità non soltanto sulla qualità dei servizi offerti, ma anche su un’idea di accoglienza profondamente legata ai valori del territorio e alla dimensione umana del viaggio. Un luogo che ha visto passare generazioni di ospiti, mantenendo saldo il rapporto con la città e con la sua vocazione internazionale, senza mai smarrire il proprio radicamento.

Nel giorno dell’anniversario lo sguardo si rivolge inevitabilmente al futuro, con l’auspicio – già espresso al momento dell’apertura – di rafforzare sempre più quei legami ideali che uniscono Assisi al resto del mondo nel segno di una fraternità universale; un filo invisibile che collega ancora oggi Los Angeles alla terra di San Francesco e che continua a trovare, anche attraverso storie come questa, nuove occasioni per essere raccontato.

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