Tony Hadley in visita ad Assisi: la foto con alcuni fan

Tra una tappa e l’altra del tour che lo vede protagonista in tutta europa Anthony Patrick Hadley, noto come Tony Hadley, ha fatto visita anche ad Assisi, come dimostra la foto inviata alla redazione di Assisi News. Il cantante britannico, ex frontman degli Spandau Ballet, gruppo musicale leader del cosiddetto movimento new romantic, ha festeggiato a giugno i suoi 64 anni e, accompagnato dalla Fabolous TH Band, è stato ed è protagonista di un tour per un viaggio emozionante attraverso i successi che hanno segnato la sua carriera, sia con la band che da solista.

Il tour di Tony Hadley è stato lanciato in concomitanza con l’uscita del suo ultimo album swing “The Mood I’m In”, pubblicato a cinque anni di distanza dal precedente lavoro “Talking To The Moon”. Dagli esordi con il movimento New Romantic, ha interpretato brani diventati cult come l’epica “Through the Barricades“, la hit internazionale “True” e l’inno non ufficiale delle Olimpiadi di Londra, “Gold“. Il concerto più importante della stagione musicale cagliaritana. In questo viaggio Tony eseguirà dunque brani iconici del periodo in cui era con gli Spandau Ballet, ma anche le sue canzoni da solista, senza tralasciare qualche iconica cover. Il concerto è organizzato da La via del collegio.

Il cantante, come noto, ama l’Italia, tra l’altro ricambiato: oltre ai tanti fan adoranti, ricordiamo le collaborazioni con Caparezza e Nina Zilli, e anche con Arisa al Festival di Sanremo di cinque anni fa, anno 2019. E ora alle sue tante passioni italiane, siamo sicuri non mancherà anche Assisi. Il cantante soggiorna a Perugia e in questi giorni sta girando per l’Umbria in attesa di andare a Roma dove ha in ‘ballo’ alcuni progetti.

