Ubriaco e senza mascherina infastidisce i clienti di un bar: sanzionato

Un 51enne ubriaco e senza mascherina è stato sanzionato per la violazione delle normative contro la diffusione del contagio da Covid-19 e per l’ubriachezza molesta ai sensi dell’art 688 c.p.. È successo nel tardo pomeriggio di ieri, lunedì 20 dicembre 2021, quando la squadra volante del commissariato di Assisi, agli ordini del vicequestore aggiunto Francesca Domenica Di Luca, è intervenuta in un bar della periferia dopo aver ricevuto la segnalazione della presenza di un uomo, in stato di ubriachezza, che si rifiutava di indossare la mascherina e molestava gli altri avventori del locale.

Il titolare è stato costretto a richiedere l’intervento della Polizia di Stato a seguito del rifiuto dell’uomo indossare il dispositivo di protezione individuale e di uscire dal locale. Gli agenti, giunti prontamente sul posto, hanno identificato il soggetto, un cittadino 51enne di origini marocchine, senza fissa dimora e con diversi precedenti penali.

L’uomo, come detto ubriaco, pronunciava frasi sconnesse e senza senso e a stento riusciva a tenersi in piedi, tanto da cadere più volte davanti ai poliziotti. Il 51enne è stato quindi condotto presso gli Uffici del Commissariato per verificare la sua condizione di regolarità sul territorio nazionale ed è stato sanzionato per la violazione delle normative anti-contagio da Covid-19 e per l’ubriachezza molesta ai sensi dell’art 688 c.p..

© Riproduzione riservata