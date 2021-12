Sciopero al Polo-Bonghi, il dirigente Menichini: “Problemi reali, ma ci siamo attivati”

In merito all’articolo sullo sciopero al Polo-Bonghi pubblicato ieri su AssisiNews, riceviamo e pubblichiamo la replica di Carlo Menichini, dirigente scolastico dell’Istituto.

“Il problema esiste, non può essere negato. La scuola ha attivato e sta attivando tutto ciò che è possibile per ottenere dall’ente proprietario dell’edificio, la Provincia di Perugia, di porre rimedio. Le risposte finora avute – i tecnici della Provincia si sono mossi sempre con grande disponibilità – sono state solo parziali, ma è necessario un intervento definitivo. Devo evidenziare che tutto il personale della scuola sta dando il massimo per migliorare sempre più la situazione. Tecnici e collaboratori scolastici vanno molto oltre i loro compiti per rendere sempre più vivibile l’istituto, e di questo va dato loro atto. Il personale opera da anni per sistemare, ridipingere, ripulire, aggiornare le strumentazioni e rendere confortevoli i locali. Non conosco altre scuole nelle quali si lavora in questo modo”.

In merito allo sciopero al Polo-Bonghi – aggiunge Menichini – va sottolineato inoltre che le basse temperature sono anche conseguenza del ricambio costante di aria che vogliamo assicurare agli ambienti per rendere più sicura la presenza a scuola nella situazione di pandemia. Anche per questo a fronte di diversi casi di studenti positivi a covid finora nessun focolaio di infezione si è sviluppato. Cioè nessun positivo ha contagiato altre persone nella scuola”.

“Non so se lo sciopero degli studenti sia la risposta giusta al problema. Una maggiore collaborazione di tutti, studenti compresi, nel fare attenzione a tenere chiuse le uscite di emergenza (tenute aperte per evitare assembramenti all’ingresso e all’uscita dalle lezioni) aiuterebbe. Ma questo non sminuisce i problemi sollevati, che, come ho detto, meritano una risposta chiara da parte dell’ente locale e del ministero. Mi auguro che questa vicenda aiuti i decisori politici a prendere iniziative decise. Ringraziando per la preziosa opera di informazione di AssisiNews – conclude la nota – porgo i più cordiali saluti”.

