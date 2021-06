“Uffici comunali da riaprire in zona bianca”, appello di Lunghi

“Abbiamo letto tutti con estremo piacere che da Lunedì 7 Giugno l’Umbria sarà zona bianca. Questo comporterà la fine di molte restrizioni che hanno condizionato la nostra vita in questi due lunghissimi anni. Una grande ripartenza per Assisi”. Lo segnala il consigliere comunale di Uniti per Assisi, che lancia anche un appello per la riapertura degli uffici comunali.

A febbraio la giunta aveva chiuso al pubblico tutti gli uffici comunali tranne che per i servizi indifferibili. “Sarà possibile contattare tutti gli uffici per telefono o via email. I servizi indifferibili (polizia locale, cimiteri, servizi operativi come pronto intervento e reperibilità, socio-assistenziali, protezione civile) resteranno aperti al pubblico ma esclusivamente su appuntamento e previa valutazione da parte dell’ufficio dell’effettiva necessità e urgenza della prestazione. Il provvedimento per gli uffici comunali, che per ora resterà in vigore fino al 21 febbraio, si è reso necessario in considerazione dell’incremento dei contagi degli ultimi giorni verificatosi e della diffusione della variante anche nel comune di Assisi”, si leggeva in una nota della giunta.

“Vorrei invitare il nostro Sindaco – scrive il consigliere Lunghi vista la zona bianca – a rivedere le modalità di accesso agli Uffici Comunali per i servizi che oggi sono contingentati che ha determinato tantissimi disagi ai nostri concittadini, non dipesi dai dipendenti che hanno svolto un lavoro eccezionale, ma dalle difficoltà che una fetta rilevante della nostra gente incontra nel rapportarsi con sistemi di comunicazione che non prevedano ‘il faccia a faccia’. Ci riempiamo la bocca con la digitalizzazione ma dobbiamo guardare alla realtà e quindi agire di conseguenza. Questo deve essere fatto nel rispetto più assoluto delle norme in vigore dal 7 di Giugno”.

© Riproduzione riservata