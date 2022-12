Una donazione in memoria di Pino Caputo per alcuni bimbi rumeni

Una donazione nel ricordo di Pino Caputo: a farla nel periodo natalizio gli amici del 66enne scomparso lo scorso giugno per un malore improvviso. Un uomo buono che faceva anche del bene, non ultimo, si recava spesso in Romania dove portava giocattoli e cibo a bambini bisognosi, lo avevano ricordato gli amici, che in sua memoria hanno deciso di regalare qualche momento di gioia ai meno fortunati. E proprio a convento di suore rumene che si occupano di alcuni bimbi è arrivata una generosa donazione in memoria che servirà per aiutare le religiose a comprare quanto necessario ai loro ospiti.

Pino Caputo era nato nel 1956, laureato in Scienze politiche, Giurisprudenza e sicurezza interna ed esterna, ha iniziato la sua carriera come colonnello dei carabinieri e successivamente ha assunto il ruolo di comandante del corpo di polizia locale. Ha svolto incarichi di rilievo presso comuni commissariati per mafia, ma molti lo ricordano per le sue operazioni a Lamezia Terme che gli valsero il soprannome di ‘Comandante coraggioso’. Sempre attento ai problemi della città in modo particolare a quelli di Santa Maria degli Angeli, era sempre pronto a un complimento o ad una critica, con il suo modo scherzoso e sorridente, ma diretto. Più volte, come detto, chiamato dalla prefettura nella gestione presso comuni commissariati per mafia, nella Polizia provinciale di Lamezia Terme svolse un ruolo di primaria importanza, in Calabria diversi amici assisani e angelani lo andavano spesso a trovare. Di lui si ricorda anche il ruolo attivo nel sociale, in Italia e all’estero. Nel suo cuore un gruppo di bimbi rumeni, scelto dagli amici per ricordarlo nel nome della solidarietà che ha sempre contraddistinto Pino.

