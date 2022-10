Premio Delpino 2022, tra i vincitori Marco Tarquinio e Massimo Zubboli

Per lo scrittore assisano un premio speciale quale poeta del mare, al direttore di Avvenire un riconoscimento per il suo impegno per la pace

Ci sono anche gli assisani Massimo Zubboli e Marco Tarquinio tra i premiati della 45ª edizione del Premio Letterario Internazionale “Santa Margherita Ligure-Franco Delpino” 2022. La commissione esaminatrice ha proceduto in questi mesi a un lungo e approfondito esame di lettura e selezione delle opere pervenute da parte di 794 partecipanti da tutta Italia. Anche quest’anno la partecipazione è stata notevole per quantità, ma anche per qualità. In particolare si segnala il grande numero di partecipazioni per le sezioni “libro edito” (sia di poesia, sia di narrativa, sia di saggistica).

La Commissione ha deliberato di assegnare per ciascuna sezione pochi ma significativi riconoscimenti: primo premio, premio speciale (quasi un primo premio e più di un secondo) e menzione d’onore. La Commissione ha inoltre deciso di assegnare alcuni Diplomi personalizzati di Segnalazioni di Merito ad autori e artisti che, pur non avendo ottenuto uno dei riconoscimenti previsti, sono arrivati nel ristretto numero dei finalisti per ciascuna edizione.

Come detto il Premio Speciale quale “poeta del mare” va Massimo Zubboli di Assisi, che ha navigato come Ufficiale dello S.M. a bordo di navi della Marina Mercantile e da sempre impegnato in opere che raccontano il pianeta blu. Secondo quanto riportato dallo scrittore assisano alla nostra redazione, nel corso della cerimonia del premio Delpino 2022 al direttore di Avvenire, l’assisano Marco Tarquinio verrà assegnato un importante riconoscimento quale giornalista impegnato per la pace.

© Riproduzione riservata