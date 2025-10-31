Piscina comunale coperta di Santa Maria nel degrado: la denuncia

La struttura presenta segni evidenti di deterioramento

31 Ottobre 2025 Politica 245

Piscina comunale coperta di Santa Maria nel degrado: la denuncia

Un impianto che un tempo era motivo d’orgoglio per la comunità, oggi ridotto a un simbolo di incuria e abbandono. È dura la denuncia della lista civica Eolo Cicogna, che accende i riflettori sullo stato di degrado in cui versa l’impianto natatorio comunale coperto di Santa Maria degli Angeli. (Continua dopo la foto)

La struttura presenta segni evidenti di deterioramento: ruggine sulle superfici metalliche, docce fredde, ambienti malridotti e servizi ormai al minimo. “Un luogo che più che accogliere, scoraggia – si legge nella nota dei consiglieri Eolo Cicogna e Giancalo Cavallucci –. Un simbolo del disinteresse di un’amministrazione che parla di sport e benessere ma lascia marcire le sue stesse infrastrutture”.

Per la lista Eolo Cicogna, quella della piscina comunale è l’ennesima testimonianza di mancanza di attenzione verso lo sport e il benessere collettivo. “Denunciare questo degrado non è polemica, ma un dovere verso i cittadini – sottolineano –. Gli assisani meritano spazi pubblici dignitosi, sicuri e funzionali, non relitti del passato”.

La lista civica chiede all’amministrazione comunale di intervenire con urgenza per restituire alla città un impianto moderno e accogliente, in grado di rispondere alle esigenze di atleti, famiglie e scuole.

“Assisi merita di più” – conclude il comunicato – “e noi continueremo a vigilare affinché il patrimonio pubblico non venga lasciato andare in rovina”.

© Riproduzione riservata


Articoli Correlati


Assisi News è una testata giornalistica online - Direttore Responsabile: Stefano Berti Nulli - Registrazione Tribunale di Perugia n° 24/2019 del 15/01/2019.
© Tutti i diritti riservati - All rights reserved - Editore: Stefano & Luca Berti Comunicazione e Design s.n.c., via Raffaello snc, Assisi (PG). P.IVA / C.F. 02807820549 - REA PG-242554 - Iscrizione al ROC n. 40597 Note Legali e Privacy

Powered by
AssisiNews vive anche grazie alle pubblicità che mostriamo sulle nostre testate, ti preghiamo di disattivare il tuo AdBlock