Via delle Querce, servono interventi urgenti di manutenzione (foto)

Una situazione di degrado nella zona di via delle Querce che i residenti sperano venga risolta come quella nella poco distante via Lorenzo Perosi, cui il Comune ha messo mano dopo alcune segnalazione. Nello specifico, in via delle Querce ci sono numerosi aghi di pino sul catrame, che sono pericolosi in caso di pioggia. La recinzione in legno che costeggia la via è tutta spezzata e c’è un albero pericolante, un cipresso, che è pericolante rischia anche di cadere sulle case. C’è poi un tubo, che secondo alcuni sarebbe di pertinenza di Umbra Acque, che sta creando un laghetto infradiciando tutta la scala che serve alcune abitazioni. Infine, la grata è arrugginita e fradicia, causa acqua, e soprattutto molto sporca e intasata dai cipressi, peraltro piantati visto che la specie non è autoctona.

Nei mesi scorsi, ad agosto, nella vicina via Perosi i residenti avevano segnalato vecchi giochi per bambini, arrugginiti e deteriorati, la pessima manutenzione delle panchine (anche queste arrugginite), della recinzione perimetrale in legno, instabile in alcuni punti, con elementi da cui spuntano chiodi e porzioni di travetti appuntiti. E la giunta aveva promesso un intervento di ripristino della lunghissima staccionata che delimita l’area verde di via Perosi, e successivamente che sarebbero state tolte le panchine ormai usurate e vetuste, e sostituite con panchine in legno e inoltre verranno installati tutti i giochini per bambini.