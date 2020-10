Valle di Assisi, Luca Ambrogi e i collaboratori ‘rievocano’ il Titanic (video)

Sta spopolando sui social il video diffuso dallo chef del Valle di Assisi che reinterpreta una scena di Titanic per ‘commentare’ le nuove disposizioni del governo che costringe i ristoranti a chiudere alle 18, a meno che non facciano asporto o consegna a domicilio. “Chef e brigata non abbandonano mai la nave”, il commento di Luca Ambrogi e dei suoi collaboratori del Valle di Assisi. “Ecco la nostra situazione attuale… Condividete per favore”, l’invito ai followers.

Come segnalava Vincenzo Di Santi, presidente di Confcommercio, con il dpcm del 13 ottobre per il contenimento della pandemia, le attività come bar e ristoranti, pizzerie al taglio e similari, che ad Assisi sono oltre 300 di cui un terzo nel solo centro storico, rischiano un ulteriore calo del fatturato del 10-20%. Il tutto peraltro prima della nuova stretta con i successivi decreti e prima della chiusura alle 18 stabilita con l’ultimo dpcm del 25 ottobre. “Il Dpcm del 13 ottobre – spiegava il presidente di Confcommercio, Vincenzo Di Santi – penalizza le attività come bar e ristoranti, ma anche pizzerie e similari, anche considerato che non c’è nessuna certezza e nessun riscontro che bar e ristoranti siano luoghi di contagio. Anzi: tutti garantiscono il distanziamento, e non si capisce dove sia il problema di orario”. (Link diretto)