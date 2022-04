Via San Francescuccio, dopo circa due anni sistemati i cavi telefonici (foto)

Erano stati abbattuti da un violento temporale, il “grazie” dei residenti alla presidente della provincia Stefania Prioetti che ha preso in carico la segnalazione in prima persona

Sono stati finalmente risolti dopo circa due anni i problemi ai cavi telefonici in via San Francescuccio de’ Mietitori fra Santa Maria degli Angeli e Bastia Umbra. I cavi furono abbattuti da un violento temporale ed erano rimasti praticamente a terra per lunghissimo tempo. Solo i pali erano stati sistemati un po’ di tempo fa, senza mai essere invece riportati allo stato consono i cavi, rimasti a lungo ad altezza uomo in maniera pericolosa per gran parte all’interno di un’abitazione privata sulla strada provinciale, ma pericolosi anche per la strada che necessita comunque di manutenzione costante anche relativamente alla pulizia dei canali di scolo laterali alla carreggiata.

Tante le segnalazioni nei quasi due anni dall’episodio da parte dei cittadini del luogo, ora la sistemazione definitiva grazie alla presa in carico in prima persona della presidente della provincia e sindaco di Assisi Stefania Proietti che, sollecitando Telecom su richiesta dei cittadini, ha provveduto a far ripristinare il tutto e che gli stessi residenti del luogo tengono “a ringraziare per una sistemazione definitiva finalmente avvenuta”.

© Riproduzione riservata