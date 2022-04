Ad Alessandro Vallifuoco la fascia dei Discepoli di August Escoffier

Alessandro Vallifuoco, chef e titolare del Ristorante “Il Passaggio” di Passaggio Bettona, insignito della fascia dei Discepoli di August Escoffier. Da mezzo secolo l’Ordine internazionale dei Discepoli di Auguste Escoffier (che conta oltre 25mila membri in tutto il mondo) si prefigge di onorare la memoria del maestro della gastronomia francese e internazionale Auguste Escoffier, “Cuoco dei re, re dei cuochi” (Francia, 1846 – 1935), promuovendo e preservando il suo operato, al pari delle grandi tradizioni gastronomiche. Loro intento è lanciare una vera e propria sfida ai giovani, affinché riscoprano la voglia di intraprendere il mestiere del cuoco spinti da una forte motivazione. Per questo i Discepoli di Escoffier si relazionano con le scuole, punti di contatto fra professionisti e allievi. Membri dell’Ordine sono chef di altissimo livello ma anche executive chef di grandi alberghi provenienti da paesi come Cina, Ungheria, Stati Uniti, Italia, Svizzera, Germania, Spagna, Giappone, Benelux, Canada, Messico, Oceano Indiano, Portogallo, Thailandia, Sudafrica, Brasile, Argentina, Vietnam e Russia.

“Sono onorato di condividere con voi questa importante investitura – ha detto Alessandro Vallifuoco, da tempo sponsor e sostenitore della nostra testata Assisi News con il suo Ristorante specialità pesce “Il Passaggio” – avvenuta a Villa Lucrezio a Napoli, dove alla cerimonia di ‘intronizzazione’ dei nuovi Discepoli Escoffier per la categoria chef organizzata dalla delegazione campana dell’Ordine, presieduta dall’executive chef, Nicola Di Filippo, ho ricevuto la prestigiosa fascia Escoffier”.

La serata andata in scena martedì 29 marzo è stata organizzata dalla delegazione campana dell’Ordine, presieduta appunto dall’executive chef, Nicola Di Filippo, e la consegna delle fasce Escoffier – hanno affermato i promotori in una nota – “ha registrato la presenza del presidente nazionale per l’Italia, Francesco Ammirati; del segretario Antonio Torcasso, del presidente per l’Europa e vice dell’Associazione francese Disciples Escoffier, Pierre Alain Favre e della segretaria della delegazione campana, Tina Bianco”. Una cerimonia per celebrare il nuovo gruppo di chef campani con il titolo legato alla memoria del maestro della gastronomia francese e internazionale, che ha posto in primo piano l'”Ordre International des Disciples d’Auguste Escoffier”.

Con Alessandro Vallifuoco, a ricevere il titolo sono stati sessanta chef più alcuni personaggi legati al mondo dell’enogastronomia e della ristorazione ai quali sono stati attribuite le fasce speciali.

Un “Capitolo” di investitura per nuovi Discepoli che, grazie all’impegno della delegazione campana detentrice del record di iscritti, ha visto i nuovi chef insigniti di un titolo di rilevanza a livello europeo. “Un’onorificenza pronta a rappresentare, insieme con la memoria dello studioso e cuoco francese Georges Auguste Escoffier nato a Villeneuve-Loubet in Costa Azzurra nel 1846, l’opera di chi ha fatto della scienza della cucina un motivo di vita e di ricerca” – conclude la nota.

“Un piacere e un onore condividere con voi questo prestigioso riconoscimento che mi rende felice ed orgoglioso del lavoro fin qui fatto – ha concluso lo chef Alessandro Vallifuoco ad Assisi News, campano di origine ed umbro di adozione – e che proseguirò ogni giorno a fare con tutta la passione che da sempre mi contraddistingue”.

(Il Ristorante “Il Passaggio” specialità pesce è uno degli sponsor di Assisi News)

