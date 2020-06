Zozzoni seriali, lo Sconforto Generale torna a fare pulizie (foto)

Riprende la battaglia del Movimento dello Sconforto Generale contro gli zozzoni seriali. Nel 2019 la municipale di Assisi ha elevato 523 sanzioni per violazioni diverse dal codice della strada, di cui 358 (l’anno precedente erano state 282) per violazioni ambientali, come abbandono di rifiuti o violazioni delle norme sulla raccolta.

Ma gli zozzoni seriali non si fermano. “Dopo tre mesi torniamo finalmente a fare quello che ci viene meglio: pulire quello che gli zozzoni sporcano! A distanza, in sicurezza ma determinati a portare avanti il nostro messaggio. “, si legge nella pagina Facebook dell’associazione.

Domenica pomeriggio, nonostante una leggera pioggerella “che non ci ha aiutato”, il MDSG ha comunque ripulito la zona intorno al Lyrick ma era importante ripartire di nuovo: purtroppo troviamo un ambiente più sporco di quello che abbiamo lasciato. “A voi zozzoni non vi possiamo proprio vedere, le mascherine sugli occhi è per nascondervi alla nostra vista. Per nascondere la vostra poca educazione che pensate ci spaventa più del virus.

Noi non molliamo mai e scusate se non abbiamo invitato ma gli assembramenti ancora sono sconsigliati. Ma ne avremo occasione. Grazie a tutti gli amici per oggi è stato gioioso rivedervi tutti dopo tanto”, il messaggio.