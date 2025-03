Al via il ciclo di lezioni 2025 della Scuola socio-politica Giuseppe Toniolo

Da cosa sono determinati i conflitti che scuotono il mondo? Quali sono le cause che li hanno determinati? E quale sarà il ruolo delle organizzazioni internazionali? Sono alcune delle domande a cui cercherà di rispondere il nuovo ciclo di lezioni 2025 della Scuola di formazione socio-politica diocesana “Giuseppe Toniolo” che prenderà il via sabato 15 alle ore 17,30 all’Istituto Serafico di Assisi.

“Per approfondire, oltre la mera cronaca quotidiana che spesso ci sovrasta, i temi cruciali che toccano da vicino l’epoca in cui viviamo – spiega il direttore della Scuola Francesca Di Maolo – vogliamo provare ad offrire un’analisi dell’attuale situazione geopolitica e a interrogarsi sui nuovi equilibri per realizzare la pace attraverso gli interventi di accademici, esperti e giornalisti che si occupano di questioni internazionali. Anche il Papa, nel suo discorso del 14 giugno alle Nazioni Unite, aveva messo in evidenza come, in un mondo sempre più globalizzato, interconnesso e vicino, ci siano tante fragilità nelle relazioni e carestia di fraternità, tanto che sono aumentati i conflitti. Per questo – conclude Di Maolo – sentiamo il dovere di riflettere su queste problematiche, tentando di porre sul tavolo proposte che, richiamando la dottrina sociale della Chiesa di cui il Toniolo è stato uno dei pilastri, possono offrire un terreno dialogo per convivenza pacifica, sostenibile e fraterna”.

A inaugurare il ciclo di lezioni 2025 della Scuola socio-politica Giuseppe Toniolo, dal titolo: “Relazioni internazionali: un modello ispirato alla fraternità” ci saranno, oltre al direttore Di Maolo, il vescovo delle diocesi di Assisi – Nocera Umbra – Gualdo Tadino e di Foligno, monsignor Domenico Sorrentino e Ugo Villani, professore ordinario di Diritto internazionale nella facoltà di Scienze politiche della LUISS “G. Carli” di Roma, nella quale insegna anche Istituzioni di diritto dell’Unione europea, e tutela internazionale dei diritti umani che si soffermeranno sul tema: “Dalla prima guerra mondiale ad oggi. Toniolo profeta di un diritto internazionale per la pace”. Mercoledì 26 marzo ore 19.00, Il ruolo della diplomazia al servizio della pace, S.E. Mons. Petar Rajic e Pasquale Ferrara – Mercoledì 9 aprile ore 19.00, Il mondo smontato, Riccardo Sessa – Martedì 29 aprile ore 19.00, Quale Europa per un mondo che cambia, Fabio Raspadori, Martedì 6 maggio ore 19.00, Come raccontare la Terza guerra mondiale a pezzi, Lucia Capuzzi, Fabio Carminati- Mercoledì 21 maggio ore 19.00 – Geopolitica digitale. La competizione globale per il controllo della Rete Antonio Deruda. Sono previsti altri importanti incontri che verranno annunciati a breve. Per iscrizioni si può scaricare il modulo sul sito della diocesi (https://www.diocesiassisi.it/scuola-socio-politica/) e inviarlo all’indirizzo email: sptoniolo@serafico.it

