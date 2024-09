Andrea Camilleri, ad Assisi l’apertura dell’omaggio per il centenario della nascita

Evento speciale oggi pomeriggio (28 settembre, ndr) dalle ore 18 in poi, presso la Cittadella Laudato Sì della Pro Civitate Christiana nel nome di Andrea Camilleri con letture, riflessioni e ricordi, il noto scrittore siciliano molto legato ad Assisi. La presenza dell’autore nella Città Serafica è stata fondamentale per la sua attività di scrittore teatrale e regista; presso la Pro Civitate Christiana lavorò al fianco di Orazio Costa come aiuto regista, intessendo rapporti professionali e di amicizia con personalità del mondo culturale dell’epoca. Tra gli anni ’50 e ’60 curò personalmente la regia degli spettacoli mettendo in scena i testi teatrali vincitori del concorso di drammaturgia annuale bandito dalla Pro Civitate Christiana in occasione del Corso di Studi Cristiani. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con le figlie dell’autore Andreina e Mariolina Camilleri, con il Fondo Camilleri e insieme a Sellerio Editore che attualmente cura l’edizione delle opere dell’autore.

Dalle ore 18 il Foyer del Teatro accoglierà l’esposizione di alcuni materiali d’archivio utili alla comprensione più profonda dell’esperienza di Andrea Camilleri nella Cittadella. Un’esposizione temporanea site specific (in arte: pensato per un determinato ambiente e/o contesto) che sarà fruibile fino a domenica 6 ottobre, frutto di una collaborazione tra il team della Galleria d’Arte Contemporanea, con la curatela di Chiara Diegoli collaboratrice della Pro Civitate Christiana, e quello del già citato Fondo Camilleri. Alle ore 21 la sala del Teatro della Pro Civitate Christiana ospiterà la serata ricca di interventi a opera di alcuni testimoni di diretta conoscenza come Elena Cotta, Ugo Pagliai, Mariano Rigillo a ricordo di una delle figure italiane più importanti nel panorama della letteratura e del teatro italiano; seguirà un evento esclusivo in cui saranno letti alcuni estratti di scambi epistolari inediti raccolti in un volume che sarà successivamente edito da Sellerio e curato dal filologo e critico letterario Salvatore Silvano Nigro, presenti anch’essi a rendere omaggio.

“Attraverso questa iniziativa l’amministrazione comunale – spiega l’assessore comunale Paolo Mirti – ha voluto accendere i riflettori su una pagina bella e poco nota della storia recente di Assisi: le regie teatrali che Andrea Camilleri, una delle figure più importanti della cultura italiana del Novecento, ha curato per la Pro Civitate tra la fine degli anni ’50 e l’inizio degli anni ’60. Un’iniziativa impreziosita dalla presenza dell’editore Antonio Sellerio, del critico letterario professor Salvatore Silvano Nigro e dalla partecipazione di alcuni tra i più importanti attori teatrali italiani come Elena Cotta, Ugo Pagliai, Mariano Rigillo, Anna Teresa Rossini”. Per il sindaco Stefania Proietti “l’attività artistica ad Assisi di un personaggio del calibro di Andrea Camilleri racconta bene la grande vocazione culturale della nostra città che abbiamo sempre cercato di valorizzare in questi anni di amministrazione. Un’esperienza preziosa e poco nota che testimonia la vitalità della Pro Civitate Christiana e la storica capacità di Assisi di essere al centro di riflessioni e proposte artistiche di grande qualità. Proprio la straordinaria figura di Andrea Camilleri sarà il collegamento ideale tra la Città Serafica e la Regione Sicilia, quest’anno protagonista delle celebrazioni per la Festa di San Francesco”. (Assisi News ha anche un sito dedicato agli eventi, www.assisieventi.it)

Foto in evidenza Associazione Amici di Piero Chiara | via Flickr

