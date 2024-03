Assisi Art Day, domani al via due grandi mostre alla Rocca e a Palazzo Vallemani

Due grandi mostre, due inaugurazioni, una giornata straordinaria fra cultura, arte e bellezza. È “Assisi Art Day”, evento organizzato e promosso dal Comune di Assisi per il 23 marzo prossimo, quando verranno inaugurate due esposizioni con opere di forte valore e suggestione, in altrettanti spazi museali di grande pregio.

Alle ore 11, alla Rocca Maggiore, verrà tagliato il nastro di “Ascoltare il volo degli uccelli” di Carlos Garaicoa, artista cubano contemporaneo, specializzato in fotografia e installazioni, che ha scelto una delle location più suggestive della città per esporre alcune delle sue creazioni più iconiche. All’evento – realizzato collaborazione con Galleria Continua, tra le gallerie d’arte contemporanea più famose al mondo e Opera Laboratori, che gestisce i musei civici di Assisi – sarà presente lo stesso Garaicoa, che illustrerà personalmente le sue particolari opere, visitabili fino al 6 ottobre prossimo.

Alle ore 17, a Palazzo Monte Frumentario, si terrà invece la presentazione della mostra “Assisi nel ‘900. Le arti visive”, allestita in Pinacoteca comunale, a Palazzo Vallemani, sempre collaborazione con Opera Laboratori. Ben 139 opere di 78 autori, provenienti da 60 prestatori, per un’esposizione che raccoglie, per la prima volta in maniera organica, la creatività di artisti assisani o comunque legati alla città, nell’arco del secolo scorso. Un progetto ambizioso, che sottolinea come Assisi nel ‘900 sia stata protagonista di una vera e propria rinascita culturale. Al termine della cerimonia, a cui è prevista la presenza di curatori, artisti e prestatori, ci sarà l’inaugurazione a Palazzo Vallemani, dove la mostra sarà visitabile fino al 3 novembre prossimo.

A entrambi gli eventi di Assisi Art Day interverranno il sindaco di Assisi Stefania Proietti e rappresentanti dell’amministrazione comunale. Alle due mostre, come a tutti i musei civici, è previsto l’ingresso gratuito per i cittadini residenti nel Comune di Assisi.

Oltre a quelle comunali, dal 24 marzo al 7 aprile 2024, i “Templari oggi” A.P.S. organizzeranno ad Assisi un evento storico-religioso dove verrà ostesa una copia della Sacra Sindone di Torino, in formato 1:1 cui sarà associata nelle salette laterali una mostra fotografica con le principali abbazie e luoghi legati alla storia dei Cavalieri dell’Antico Ordine del Tempio, detti Templari. I Templari saranno a disposizione dei visitatori dalle ore 10.00 alle ore 20.00 nelle giornate festive e dalle ore 15.00 alle ore 20.00 nelle giornate feriali per spiegare i segni e l’importanza della Sacra Sindone oltre che portare i visitatori, in questo piccolo tour, a conoscere la Storia dell’Antico Ordine, la sua Spiritualità, la sua tradizione culturale e la sua attualità. Alla inaugurazione, che si svolgerà alle ore 16.00 di domenica 24, presso i locali di Palazzo Monte Frumentario – con ingresso lato Vicolo degli Esposti – messi a disposizione dall’amministrazione comunale, sarà presente il Magister Templi, Dottor Mauro Giorgio Ferretti, che spiegherà in una apposita conferenza la Passione del Cristo, vista attraverso la Sacra Sindone e il suo legame con i Templari.

