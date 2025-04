Assisi e Roma fanno squadra per il Giubileo, si parte dalla cultura e dai musei

Assisi e Roma hanno siglato un accordo di collaborazione per strategie e iniziative comuni legate al Giubileo 2025, evento che unisce le due realtà all’insegna di valori unitari. L’intesa è stata sottoscritta sabato pomeriggio, nella città serafica, da rappresentanti dei rispettivi Consigli comunali. All’evento – patrocinato da Rai Umbria, con media partner la testata TGR – hanno partecipato, tra gli altri, referenti di associazioni e soggetti culturali coinvolti.

Correlato: Accoglienza per il Giubileo, dal Governo 3 milioni di euro per l’Umbria. Per Acutis a fine aprile attesi 50.000 pellegrini

Il documento prevede azioni congiunte su temi come turismo, economia, sviluppo sostenibile, nonché l’attivazione di buone pratiche utili a rafforzare il legame tra territori. Prima della firma, esperti in tali settori hanno illustrato l’impatto sociale, culturale ed economico degli eventi giubilari ad Assisi e Roma. L’accordo si fonda sulla condivisione dell’idea del Giubileo come valore comune all’intero territorio nazionale, in grado di creare comunanza tra città, attraverso scambi tra i propri cittadini anche con lo studio di servizi gratuiti o convenzionati, finalizzati alla fruizione delle rispettive ricchezze. Viene riconosciuto che Assisi e Roma sono accomunate da numerosi elementi storico-religiosi e dal valore intrinseco della pace, nonché dal fatto che nonostante le diverse dimensioni si trovano a dover affrontare problematiche analoghe riguardo alcuni eventi rilevanti presenti nei rispettivi territori.

A tal fine, come prima azione, la città di Roma s’impegna a destinare a quella di Assisi mille “Roma Pass”, legati alla promozione del patrimonio culturale e turistico cittadino, che garantiscono l’accesso gratuito a diversi siti culturali della stessa. La città serafica metterà invece a disposizione cinquecento “Assisi Card Giubileo 2025”, che consentono l’ingresso gratuito ai Musei civici (Pinacoteca comunale, Foro romano con collezione archeologica e Rocca maggiore) e una scontistica speciale per il bus elettrico “Assisi Serafica Bellezza Eco Tour”, utile a visitare il centro storico della città, collegando l’intero circuito museale cittadino.

© Riproduzione riservata