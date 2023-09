Cortile di Francesco 2023, oggi il gran finale con i ministri generali del prim’Ordine e lo spettacolo Medea

(Fla.Pag.) Il tema della legalità al centro della seconda mattinata di incontri ad Assisi per il Cortile di Francesco 2023, l’evento a cura dei frati del Sacro Convento di Assisi che desidera promuovere la cultura della fraternità. Maria Falcone, Paolo Borrometi, Vittorio Di Trapani e Alessandro De Lisi hanno dialogato davanti a quasi duecento persone, molte delle quali studenti delle scuole superiori di Assisi, nel panel dal titolo “A scuola di legalità” moderato da Sergio Casagrande, direttore del Corriere dell’Umbria.

Correlato: Il primo giorno si apre nel segno dei giovani

“Ho perso un po’ della mia libertà fisica ma ho custodito la libertà di pensare e di fare il mio dovere”, ha detto Paolo Borrometi rivolgendosi ai numerosi studenti in sala. Il presidente di Articolo21 ha poi invitato i ragazzi a non smettere di sorridere e di sognare raccontando la storia di don Pino Puglisi nel giorno del suo compleanno e della sua scomparsa.

Durante questo incontro del Cortile di Francesco 2023 è stato anche presentato il progetto innovazione museale della Fondazione Falcone. Nelle sedi di Palermo, Roma e Bolzano, un luogo e un progetto unico e nuovo, dove arte contemporanea, design, oggetti originali del lavoro, video e profumi saranno elementi determinanti per accogliere i visitatori. Tutte le aree saranno partecipate da imprese, istituzioni e dai protagonisti della solidarietà del movimento della fraternità francescana, i quali hanno già contributo con un intervento nel parco storico di Palazzo Jung. Qui, ad esempio, è stato piantato un roseto della memoria, con ogni pianta arrivata dal Sacro Convento di Assisi dedicata a ciascuna delle vittime delle stragi mafiose del 1993, “quale esempio simbolico di continua fioritura della memoria”.

Il dibattito, con moltissimi studenti, è stato l’occasione anche di presentare l’ingresso di un nuovo componente nel consiglio della Fondazione Falcone, Giovanni Parapini, storico manager di vertice della Rai oggi direttore della sede umbra dell’azienda. Parapini, grazie alla sua importante esperienza si impegnerà per il progetto del Museo del presente nelle relazioni pubbliche verso l’Europa e il Mediterraneo, a dimostrazione – viene sottolineato – della volontà della Fondazione Falcone di aprire le porte a coloro abbiano davvero a cuore il futuro di un progetto di comunità.

L’incontro è stato preceduto dall’esperienza guidata nella chiesa superiore della Basilica di San Francesco con Veruska Picchiarelli, storica dell’arte per la Galleria Nazionale dell’Umbria. La mattinata si è conclusa in Sala Stampa con un interessante dialogo sulle regole nel mondo della fotografia tra Claudia Ioan e Andrea Cova. Il ricco programma della giornata è proseguito nel pomeriggio con incontri sul tema dell’ambiente e della musica e le attività del Cortile dei bambini. Dopo il dialogo sulla legalità con le scuole del territorio di questa mattina, il pomeriggio del Cortile di Francesco 2023 ha visto protagonisti i temi dell’ambiente, della musica e della comunicazione. Antonio Spadaro, appena nominato sottosegretario del Dicastero per la Cultura e l’Educazione della Santa Sede, Roberto Zuccolini e Carlo Bartoli si sono confrontati sulla figura del giornalista nel mondo di oggi e sulle regole per una buona comunicazione a partire dai dieci messaggi di papa Francesco sul tema in un incontro moderato da Beppe Giulietti.

«Ad Antonio Spadaro – ha dichiarato fra Giulio Cesareo, OFMConv, direttore dell’Ufficio Comunicazione del Sacro Convento – le nostre congratulazioni per il suo nuovo incarico. Un’opportunità per continuare ad accompagnare il ministero culturale del Papa. Quella di oggi al Cortile di Francesco è stata l’occasione per noi tutti per fare un bilancio di dodici anni di Civiltà Cattolica e intravedere strade di collaborazione al servizio della cultura della fraternità». «Nei messaggi del Papa – ha detto Antonio Spadaro durante il suo intervento – il giornalista è un cuore pulsante, un uomo o una donna che ha passione per la vita, che vuole conoscere la realtà e non riportarla per sentito dire, che vuole capirla, interpretarla, comunicarla agli altri».

Nel pomeriggio sono continuate le esperienze guidate e le attività del Cortile dei bambini, con l’ambiente al centro dei laboratori e degli incontri che hanno visto intervenire numerosi ospiti. Cecilia Dall’Oglio e Antonello Pasini, con un contributo video di Lorna Gold, hanno condiviso le proprie competenze nel campo dell’ambiente e della comunicazione dei cambiamenti climatici in un incontro moderato dal giornalista Luca Ginetto. La giornata si è conclusa con la proiezione del film “Chiara” della regista Susanna Nicchiarelli, intervenuta nel tardo pomeriggio durante il concerto dell’ensemble Anonima Frottolisti nella cornice della Piazza Inferiore di San Francesco.

La giornata di oggi, sabato 16 settembre 2023, sarà segnata da un evento “storico” e di particolare spessore simbolico, oltre che culturale (dal titolo “Il Vangelo è la vita: la Regola di Francesco” – ore 11.30 Sala Cimabue): i Ministri generali del prim’Ordine francescano, dopo 800 anni dalla conferma della Regola di san Francesco da parte di Onorio III il 29 novembre 1223, si ritrovano ad Assisi – insieme a numerosi confratelli delle varie famiglie religiose – per riflettere insieme sull’attualità e le sfide della vita francescana nel III millennio. Il dialogo sarà arricchito dalla presenza di Maria Pia Alberzoni (storica del francescanesimo), fratel Sabino Chialà (priore della comunità monastica di Bose) e Davide Rondoni (poeta di fama internazionale e Presidente del Comitato Nazionale per le celebrazioni dell’VIII centenario della morte di san Francesco).

Tra gli altri appuntamenti in programma oggi, sabato 16 settembre 2023, alle 9 “La libertà si ammala e guarisce. Simboli di vizi e virtù nelle vele giottesche della Chiesa Inferiore”, visita guidata con la restauratrice Sara Panzino, mentre alle 10.30 è la volta di “Troppo umano? L’intelligenza artificiale nella vita quotidiana”, con Alessio Jacona, Curatore Osservatorio Intelligenza Artificiale di Ansa.it, Don Alessandro Picchiarelli, Sacerdote e docente, Gabriele Giacomini Ricercatore e docente, e Mino Lorusso, giornalista. Rinnovare la vita con la sapienza degli antichi è il titolo del dialogo alle 17 in Sala stampa tra Donatella Miliani e l’imprenditore Brunello Cucinelli, mentre Osservare il Vangelo: Chiara e Francesco è il titolo dell’incontro tra Maria Pia Alberzoni e fra Riccardo Giacon, in programma alle 18 nella sala della pace. A chiudere la tre giorni sarà la compagnia delle Donne del Muro Alto (composta da detenute del carcere di Rebibbia di Roma) con la rappresentazione teatrale di Medea in sartoria nella cornice della Piazza Inferiore di San Francesco alle 21 del 16 settembre. Tutti gli incontri del Cortile di Francesco 2023 saranno trasmessi in streaming sul canale YouTube “Cortile di Francesco”. Per informazioni e prenotazioni www.cortiledifrancesco.it

Foto sala stampa Sacro Convento

© Riproduzione riservata