Happygrafia, al Foro Romano un evento gratuito per i docenti

Venerdì 7 febbraio 2020 al Foro Romano va in scena Happygrafia, evento organizzato da CoopCulture, in collaborazione con il Comune di Assisi. Si tratta – è spiegato in una nota di CoopCulture – di “Un evento gratuito dedicato agli insegnanti di Assisi e dintorni per parlare di didattica, scuola e beni culturali.

Si presenterà l’attività didattica CoopCulture ad Assisi grazie alla visita interattiva: ‘Happygrafia! Parole in circolo’. Ad essere approfondita, l’arte di comunicare degli antichi e che si scopriranno essere, attraverso le iscrizioni, influencer ante litteram”.

“Una cavalcata divertente sull’epigrafia, un modo diverso di approcciare questo argomento… con i docenti al posto dei ragazzi”, spiega ancora CoopCultura. Al pomeriggio, che partirà alle ore 15, sarà presente il Responsabile dei Musei di Assisi, Giulio Proietti Bocchini, insieme all’Assessore alle politiche scolastiche ed educative del Comune di Assisi Simone Pettirossi e al responsabile CoopCulture per l’Umbria Alessandro La Porta.

L’evento Happygrafia è dedicato: a insegnanti della scuola secondaria di I e II grado e V primaria.

Quando: Venerdì 7 febbraio ore 15.00 – Foro Romano di Assisi, via Portica 2

Info e Prenotazioni presso l’Ufficio Turismo di assisi, tel. 0758138680 dalle ore 9 alle ore 19, tutti i giorni.