Progetto Gemma, al via il 7 febbraio ad Assisi la seconda fase

Venerdì 7 febbraio inaugura il secondo ciclo di incontri digitali a cura del progetto Gemma presso gli spazi DigiPASS Assisi. Il ciclo di appuntamenti proseguirà fino al mese di aprile, con cadenza settimanale (ogni venerdì) e nello stesso orario del precedente semestre (dalle 15.00 alle 18.00), ma questa volta presso la sede DigiPASS Assisi negli spazi ex Icap, in via Cristoforo Cecci a Santa Maria degli Angeli. La decisione è frutto del grande seguito di utenti dell’iniziativa finanziata dalla Regione Umbria nell’ambito del programma #OpenUmbria, risultato raggiunto, nel caso del contesto territoriale della zona sociale 3 (che conta le amministrazioni comunali di Assisi, Bastia Umbra, Bettona, Cannara e Valfabbrica), anche in virtù della sinergia fra il progetto Gemma e il DigiPASS Assisi.

“Fin dal primo incontro, è stato naturale accogliere Gemma come il contenuto complementare al contenitore DigiPASS” dichiara Alberta Gattucci, Facilitatrice DigiPASS Assisi “infatti, come è stato ribadito anche recentemente dall’Assessore Regionale allo Sviluppo economico, innovazione, digitale e semplificazione della Regione Umbria, Michele Fioroni, e a seguito del premio nazionale OpenGov Champion per la categoria Cittadinanza e competenze digitali, il DigiPASS è lo spazio aperto al digitale in cui l’innovazione si muove dalle tecnologie alle persone”.

Gli spazi DigiPASS sono forniti di wi-fi, computer, lavagna interattiva multimediale, proiettore, amplificazione e stampante 3D. Il DigiPASS è luogo di matching fra le realtà territoriali di diversa natura che possono, insieme, acquisire competenze digitali per crescere e sostenersi. Cittadini, scuole, associazioni, professionisti e imprese si incontrano per iscrivere i figli a scuola, prenotare visite mediche, consultare referti on-line, ma anche studiare utilizzando supporti digitali, presentare un progetto o stampare prototipi in 3D.

Progetto Gemma, con il suo prossimo ciclo di incontri a partecipazione libera e gratuita, affronterà l’approccio a social media, applicazioni, e-commerce, formazione, ma anche all’alfabetizzazione digitale, stimolando i suoi utenti a usufruire della consulenza dello sportello a cura del Gemma Local Coach, oltre che di quella dei facilitatori DigiPASS, disponibili (su appuntamento) a fornire supporto nell’utilizzo degli strumenti digitali proposti dalla pubblica amministrazione, come Spid, Cup on line e PagoPA”.