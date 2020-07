Le città per l’economia di Francesco, un laboratorio online per affrontare la crisi economica

Sabato 11 luglio dalle 10.00 alle 13.00 su ZOOM e Facebook (Pagina MarciaPerugiAssisi) si terrà un originale laboratorio online per affrontare la crisi economica partendo dalle città. “Le Città per l’Economia di Francesco”, questo è il titolo dell’evento e vuol essere, inoltre, un contributo alla preparazione dell’Economia di Francesco e della Marcia PerugiAssisi in programma il prossimo 11 ottobre 2020.

In questa giornata si ragionerà su come far ripartire l’Italia dopo l’emergenza coronavirus, iniziando dalle città, dai territori, dai luoghi dove vive la gente. Tante sono le domande cui si cercherà di dare risposte come per esempio cosa possono fare concretamente le città e gli Enti Locali per affrontare le conseguenze del covid; quali sono i bisogni emergenti; quali soluzioni si stanno ideando per fronteggiare le nuove e le vecchie povertà, la crescita della precarietà, della disoccupazione e dell’insicurezza sociale.

“La crisi che dobbiamo affrontare è gravissima – ha dichiarato il Presidente della Provincia di Perugia, Luciano Bacchetta – e dobbiamo impegnarci tutti per non lasciare nessuno indietro. Per questo dobbiamo ripartire dalle città e dai territori. Non ci sarà vera ripartenza se non si tornerà ad investire sulle città e sui territori.”

“Le migliori risposte ai problemi della gente, continua Bacchetta, si possono dare solo stando vicino alla gente. Perché le risposte vanno personalizzate e ciascuno dei nostri territori devono mobilitare tutte le risorse e le energie positive che ci sono. Per questo il laboratorio di sabato prossimo è importante”.

“Con il laboratorio Le città per l’economia di Francesco – afferma Flavio Lotti, Direttore del Coordinamento Nazionale degli Enti per la Pace e i Diritti Umani – vogliamo continuare il lavoro iniziato a febbraio per rispondere all’invito di Papa Francesco a costruire dal basso una nuova Economia di Francesco. I risultati di tutto questo lavoro culmineranno nella Marcia PerugiAssisi per l’economia della pace e della fraternità in programma domenica 11 ottobre 2020.”

