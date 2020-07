Eventi ad Assisi-Santa Maria, gli appuntamenti dell’11-12 luglio 2020

Non si fermano, anche in questo weekend, gli eventi ad Assisi. Oltre all’iniziativa ristoranti a cielo aperto con la pedonalizzazione di Corso Mazzini (chiuso nei giorni festivi e prefestivi, dalle 11 alle 23, per consentire ai gestori di ristoranti, bar e locali del centro storico di allestire spazi all’aperto) e del centro di Santa Maria degli Angeli (su richiesta degli esercizi commerciali, è chiuso il traffico tutte le sere dalle 19.40 alle una, domenica e festivi dalle 8 di mattina alle una, per consentire l’apposizione dei tavoli all’esterno in via Becchetti – a partire dal pilomat verso la piazza – e via de Gasperi), ritorna anche l’evento nella Piaggia di San Pietro: “La’s Piaggia” propone ogni sabato e domenica di luglio, dalle 17 alle 23, un servizio sotto le stelle di ristorante, bar, norcineria e pizzeria, negozi aperti per lo shopping fino a tarda notte e intrattenimento musicale. (Continua dopo la foto)

“Ci siamo autofinanziati e organizzati, e anche se il riscontro di pubblico è ottimo, lo facciamo per dare un segnale prima ancora che per guadagnare: Assisi ha bisogno di essere viva e attrattiva, e la speranza è che il nostro esempio sia uno stimolo anche per altri, pubblico e privato. Si può essere una città d’arte e cultura e spiritualità, e anche una città aperta, per fare shopping, vacanze e divertirsi. La sera un po’ di vita non fa male e lo shopping e il divertimento notturno, in semplicità, possono funzionare ad Assisi come a Ostuni, Amalfi e Positano. Domenica sera i turisti e i cittadini erano contentissimi, Assisi deve e può essere ripopolata”, spiega uno dei commercianti promotori, Carmine Langella.

Sempre in tema di eventi ad Assisi, questa sera alle 20.30 va in scena “Assisi, notte di luce” che dalle 20,30 a mezzanotte, vede aperte numerose chiese assisane (per informazioni 075-812483, segreteria@diocesiassisi.com.) con visite guidate (in questo caso info e prenotazioni info@assoguide.it / 339.3390103/075.815228), preghiere, riflessioni individuali. In programma nella cattedrale di San Rufino anche il concerto del Coro Cipriano Carini, organizzato dal Circolo del Subasio “Amici della Mattonata”.

Anche i ristoranti e i negozi di Assisi e Santa Maria degli Angeli contribuiranno a rendere unica l’iniziativa di stasera (sabato 11 luglio, ndr). “Abbiamo aderito con entusiasmo a questa iniziativa – commenta il presidente di Confcommercio Assisi Vincenzo Di Santi – e ci siamo adoperati concretamente per arricchirla di ulteriori contenuti perché residenti e turisti possano passare una serata davvero speciale. Siamo certi che tutti avranno l’occasione di cogliere ancora una volta l’anima più mistica di Assisi, godendo pienamente dell’atmosfera unica che si respira ovunque”. Domenica 12 a Palazzo di Assisi la Confraternita Misericordia organizza la Festa della Patrona Maria Vergine Madre della Santa Speranza.

Ma le novità, le pedonalizzazioni e alcune disposizioni non piacciono a tutti: da giovedì nel centro di Assisi c’è anche la novità della nuova Borgo Aretino, dove è arrivata una nuova segnaletica stradale e la possibilità di mettere tavoli fuori, con qualche sprazzo di polemica. “Il disco orario dura trenta minuti, le auto sono state spostate dall’altro lato della strada e devono parcheggiare di fronte a case e negozi, senza dimenticare che un giorno ti danno disposizione di mettere i tavolini con struttura da una parte, dopo pochi giorni dall’altra”, una delle segnalazioni raccolte dal Corriere dell’Umbria.

Tornando agli eventi ad Assisi di questo secondo weekend di luglio 2020, essi si sono aperti con un evento significativo per la città, la riapertura del Parco Regina Margherita (Pincio) avvenuta venerdì. Grandi e piccini si sono ritrovati alle 18 nella parte del parco riqualificata, messa in sicurezza e accessibile da ora tutti i giorni dalle 7 alle 19. Intanto i lavori al Pincio non si fermano, anzi proseguono senza sosta per arrivare alla riapertura dell’anfiteatro e di un’altra area del bosco.

L’occasione per radunare adulti e bambini, tante famiglie, sempre nel rispetto delle norme anti Covid, è stata la prima tappa del “Bibliotour, la biblioteca si mette in moto” che proseguirà con le letture scelte per tutta l’estate nelle aree verdi delle frazioni assisane. Applauditissimo ieri il laboratorio musicale dal titolo “Canti, storie e arcobaleni” con la musicoterapeuta Elisabetta Ciancaleoni. L’amministrazione comunale esprime soddisfazione per l’apprezzamento dei cittadini che finalmente potranno godere di nuovo del Pincio. Alla riaperutra erano presenti il sindaco Proietti e gli assessori Capitanucci, Cavallucci e Pettirossi, oltre alla presidente del consiglio comunale Casciarri.