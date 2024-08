Micrologus in festa per i “primi” 40 anni: a inizio settembre due giorni di eventi, il programma

Due giorni di festa ad Assisi per i quarant’anni dell’ensemble Micrologus, celebre gruppo che ha fatto riscoprire e reso attuale la musica medievale nel mondo, con un successo straordinario segnato anche da collaborazioni con artisti, musicisti e registi di fama internazionale. I festeggiamenti si terranno il primo e il 2 settembre prossimi, fra il centro storico e la suggestiva location della Rocca Maggiore, nella città da cui tutto è partito nel 1984 e dove negli ultimi anni è stato dato notevole impulso alla valorizzazione di realtà culturali di eccellenza. Sono previsti eventi con presenze di grande rilievo, nell’ambito di un cartellone denominato “Micrologus40. Dies Festa”, promosso dall’ensemble stesso con il sostegno del Comune di Assisi. Tutte le iniziative sono ad ingresso libero, fino ad esaurimento posti disponibili.

Si comincia domenica primo settembre, alle ore 11.30, a Palazzo Bonacquisti, in piazza del Comune, con l’inaugurazione della mostra di costumi “Festa Fiorentina… per contar di frottole. Venti anni dopo”. Un’esposizione degli abiti di scena realizzati da Daniele Gelsi per la storica produzione teatrale a cui ha partecipato il gruppo nel 2004, per la regia di Maurizio Schmidt. Nel pomeriggio, alle 15.00, nello stesso luogo, ci sarà una giornata di studi “…per seguire virtute e canoscenza” su 40 anni di musica medievale, fra tradizione e innovazione, a cui parteciperanno relatori di elevato spessore, come Biancamaria Brumana (Università di Perugia), Galliano Ciliberti (Conservatorio “Nino Rota” di Monopoli), Dinko Fabris (Università della Basilicata, Università di Leiden), Alessandra Fiori (Conservatorio Maderna-Lettimi, Cesena-Rimini), Francis Marechal (Fondation Royaumont), Crawford Young (Schola Cantorum Basel), Francesco Zimei (Università di Trento), Benedetta Broegg (Università di Cremona).

Il 2 settembre è il giorno della festa dell’ensemble Micrologus. Il primo concerto con il nome Micrologus è stato, infatti, eseguito proprio il 2 settembre del 1984, all’Abbazia di Crea a Torino, dai musicisti umbri Patrizia Bovi, Goffredo Degli Esposti e Gabriele Russo, insieme ad Adolfo Broegg (1961-2006). Gli eventi si sposteranno negli spazi interni ed esterni della Rocca Maggiore dove, dalle 18.00 alle 19.30, ci sarà un happening musicale con concerti diffusi e diversi generi, a cui parteciperanno gruppi e artisti di grande rilievo come Anonima Frottolisti, I Trobadores, Musicanti Potestatis, Duo Peppe Frana, Alessandro De Carolis, Sonidumbra, Bruno Bonhoure (La Camera delle Lacrime) François Lazarevich (Le Musiciens de Sain Julien), Mauro Morini, Stefano Vezzani, Luigi Germini, Daniele Bocchini, Leah Stuttard, Fabio Rinaudo (Birkin Tree), Sara Maria Fantini. Poi alle 21.30, nel Giardino degli Incanti, il grande concerto “Micrologus40”, con brani iconici e l’intervento di quanti hanno fatto la storia del gruppo, con partecipazioni straordinarie e la presenza di nomi di livello internazionale.

© Riproduzione riservata