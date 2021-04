Musei di Assisi, successo per le visite online. Sorpresa ‘agostana’ alla Rocca

I musei di Assisi funzionano anche durante e nonostante la pandemia, anche grazie alle possibilità offerte dall’online. Se nel 2019 le visite erano state 64.300 di cui il 68% alla Rocca Maggiore, il principale monumento laico della città, mentre nel 2020 – con la chiusura e le restrizioni imposte dal Covid 19 – le visite sono state 26.610, di cui l’83% alla Rocca Maggiore. E c’è una sorpresa, come riporta il Corriere dell’Umbria: ad agosto 2020 le visite alla Rocca Maggiore sono state 8.380, in aumento rispetto alle 6.894 del 2019.

Alle visite online hanno invece partecipato 55 classi, per quasi 1300 studenti hanno partecipato alle nostre visite online da dicembre a marzo. Le visite virtuali, cominciate a dicembre 2020 e organizzate da CoopCulture Musei di Assisi nell’ambito del progetto Humbria2O, che vede fra i principali attori proprio la Città di Assisi, presente con il coordinamento di Giulio Proietti e dell’ufficio Cultura, si sono concluse a fine marzo. Vi hanno partecipato 55 classi e altrettante insegnanti, per un totale di oltre 1200 studenti della scuola primaria e secondaria hanno potuto usufruire gratuitamente delle visite online di Pinacoteca Comunale, Foro Romano e Rocca Maggiore.

L’offerta culturale del portale web del progetto “HUmbria2O. La Cultura non si ferma” si è sviluppata in 260 offerte didattiche per le scuole, 14 video e il game ideato dal gamification designer Fabio Viola. In estate e a inizio autunno avevano registrato appuntamenti del trekking e dalle visite guidate organizzati dalla stessa Rete di Musei e Territori al Servizio della Cultura.

“È stato un grande successo, grazie ai numerosi insegnanti e presidi che hanno aderito, soprattutto nel Comune di Assisi, territorio dal quale è arrivata la maggior parte delle prenotazioni. Ringraziamo le nostre super guide Beatrice Camilli, Elisa Falchetti, Laura Leggio ed Elisa Fabbri e Isabella Fischi e Alessandro La Porta per l’organizzazione e il coordinamento. Grazie al Sindaco Stefania Proietti e all’ex assessore Simone Pettirossi e ad Alberta Gattucci per il supporto”, il ringraziamento di Coop culture, che gestisce i musei di Assisi.

Foto Pixabay/alex1965