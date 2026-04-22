Properzio e scientifico insieme per Ecologia e Letteratura: a scuola di Ecocritica

Cosa è successo al nostro sguardo sulla natura? Quando e perché abbiamo smesso di sentirla come parte di noi, relegandola ai margini della nostra sensibilità? E soprattutto: possiamo ancora tornare indietro? Dal progressivo allontanamento dell’uomo dalla natura, all’illusione di poterne fare a meno, fino al rischio di un’autodistruzione mascherata da progresso. Sono queste alcune delle riflessioni che hanno animato i ragazzi dei licei di Assisi, il Properzio e lo Scientifico annesso al Convitto Nazionale Principe di Napoli, protagonisti della conferenza “Ecologia e Letteratura: a scuola di Ecocritica”, svoltasi il 10 aprile 2026 presso l’auditorium del Grand Hotel di Assisi.

Per il quarto anno consecutivo si è rinnovata la collaborazione tra i Dipartimenti di Lettere del Liceo Properzio e del Liceo Scientifico di Assisi, che hanno ideato una nuova mattinata di studio e approfondimento culturale in preparazione all’Esame di Maturità. L’iniziativa è stata sostenuta dalla Città di Assisi e patrocinata dalla MOD – Scuola (Società italiana per lo studio della modernità letteraria). “Letteratura ed ecologia: per rileggere il Novecento” è il titolo dell’intervento presentato congiuntamente dai professori Niccolò Scaffai (Università di Siena) e Roberto Contu (Liceo Properzio). Nella loro lezione di Ecocritica hanno ripercorso i modi in cui la letteratura ha raccontato nel tempo il rapporto tra uomo e natura, fino al progressivo ridimensionamento dell’antropocentrismo, evocato anche attraverso immagini simboliche, come quella dell’“Earthset” scattata nel corso della recente missione spaziale “Artemis II”.

Elemento di particolare novità è stato lo spazio conclusivo dedicato agli studenti: non semplici quesiti rivolti al relatore, ma vere e proprie domande argomentate, capaci di aprire ulteriori prospettive di riflessione condivisa e di interrogare l’intera cittadinanza. All’incontro hanno partecipato, in rappresentanza del Comune, l’Assessore alla Scuola, Scilla Cavanna, e il responsabile dell’Ufficio Cultura, Francesco Raspa, che ha portato anche il saluto della Vicesindaca, Veronica Cavallucci: tutti hanno sottolineato l’importanza di rendere istituzionale e stabile questo appuntamento, confermando l’impegno dell’amministrazione a sostenerlo anche negli anni futuri. L’incontro ha evidenziato quanto la letteratura possa farsi strumento di consapevolezza, di rinnovamento del rapporto con la nostra Casa comune, la Natura, e di educazione al bello e al meglio per tutti. Proprio come auspicava Romano Luperini, illustre Docente di Letteratura italiana (Università di Siena), scomparso proprio in questi giorni, quando diceva che lo studio della letteratura è e deve essere anche educazione civile e prezioso insegnamento di democrazia.

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