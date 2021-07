Il talento della manifattura celebrato ad Assisi, con uno sguardo al futuro

Gli industriali di Umbria, Toscana, Lazio, Marche e Abruzzo insieme per idee e percorsi per lo sviluppo sostenibile delle PMI

La città di San Francesco, Patrono d’Italia, ha fatto da cornice ad un evento organizzato dalla Piccola Industria di Confindustria Umbria, Toscana, Lazio, Marche e Abruzzo. Il convegno, dal titolo “Il talento della manifattura. Idee e percorsi per lo sviluppo sostenibile delle PMI”, ha visto la partecipazione – in presenza e collegati in streaming – di oltre 150 industriali provenienti da 18 regioni italiane, insieme per ragionare sulla ripresa e sul ruolo strategico della manifattura in Italia, in particolare di quella manifattura diffusa e virtuosa che rappresenta il baricentro geografico ed economico del Paese.

La scelta di Assisi non è stata casuale: la città – spiega Confindustria – rappresenta una cerniera simbolica di connessione tra le diverse aree del Paese e tra l’Italia e l’Europa, oltre che la felice metafora del bisogno di percorrere vie nuove, legate a una sostenibilità destinata a diventare un decisivo fattore di successo per le PMI Italiane, e un modo originale per declinarne la straordinaria resilienza. Il convegno, moderato dal giornalista Marco Frittella e aperto da Padre Enzo Fortunato, Direttore della sala stampa del Sacro Convento di Assisi, si è snodato tra idee e percorsi per lo sviluppo sostenibile delle PMI.

“Oggi celebriamo il talento della manifattura – ha affermato Diego Mingarelli, Vicepresidente della Piccola Industria Confindustria – e la sua capacità di aprire una finestra sul mondo, di rimanere radicata nel territorio con una visione globale; una manifattura esportatrice con un approccio sartoriale al mercato e basata sull’intelligenza dell’imprenditore e dei suoi collaboratori, sul loro talento e sul supporto di una tecnologia condivisa e umanizzata. Celebriamo anche il nostro Paese, campione europeo di Pmi, con 4 milioni di Pmi (700mila più della Francia, 1 milione più della Spagna e 1,3 più della Germania) e 382.000 Pmi manifatturiere, tante quante la Francia e la Germania messe insieme”.

I cinque Presidenti regionali della Piccola Industria hanno evidenziato i valori, le capacità e le esperienze di quell’Italia di mezzo che è portatrice di un modello basato sull’imprenditorialità diffusa e familiare, su imprese capaci di muoversi e agire in armonia con le comunità e con il territorio, su schemi e paradigmi che integrano coesione sociale e sviluppo. “Il ruolo delle piccole e medie imprese in Umbria – ha spiegato il Presidente della Piccola Industria Confindustria Umbria, Alessandro Tomassini – è ben definito perché comporta un quotidiano servizio alla società, caratterizzato da un contatto diretto con le persone che collaborano con le nostre imprese. Questa continua ricerca dei valori e l’attenzione alla ecosostenibilità del processo produttivo, si riflette nella qualità e nella cura del prodotto e nella nostra manifattura di pregio, con eccellenze conosciute e apprezzate in tutto il mondo. Il nostro impegno quotidiano si concretizza nel contatto diretto con il territorio, per poter dare un contributo anche allo sviluppo sostenibile della società”.

“L’Umbria – ha sottolineato il Presidente di Confindustria Umbria, Antonio Alunni – è terra di manifattura e patria dell’economia circolare. Confindustria in Umbria rappresenta il 90% del Pil manifatturiero regionale. Un’industria sempre più innovativa e protesa alle nuove sfide deve fondarsi sulle competenze e sull’ambizione di crescere. Dobbiamo quindi fare in modo che le nostre aziende crescano dimensionalmente e conseguentemente crescano nelle competenze, nelle tecnologie, nella valorizzazione delle persone che lavorano nelle nostre industrie. Dobbiamo parlare del futuro con senso positivo. Chi fa il nostro mestiere è un sognatore: sogna aziende leader nel proprio settore e un ambiente in cui i propri collaboratori trovino massima soddisfazione. Sulle risorse umane occorre investire molto e utilizzare tutte le metodologie organizzative per valorizzarle. Dobbiamo essere attori civilmente responsabili e far capire ai nostri collaboratori e alle comunità dei nostri territori, che siamo portatori di un disegno ancora da scrivere, nel quale le comunità sono necessarie e vanno coinvolte con atti concreti”.

Particolarmente apprezzato, durante il convegno sul talento della manifattura, l’intervento del Professor Stefano Zamagni, economista e Presidente della Pontificia Accademia delle Scienze Sociali, che ha sottolineato la responsabilità civile delle imprese e il ruolo fondamentale degli imprenditori nel far emergere le competenze, la conoscenza, l’innovazione e ha concluso ricordando le parole di Papa Francesco “quella dell’imprenditore è una nobile vocazione”. A Carlo Robiglio, Presidente della Piccola Industria Confindustria, il compito di tirare le conclusioni di una giornata intensa e ricca di stimoli. “Rivendico con orgoglio – ha affermato il Presidente Robiglio – il ruolo e l’impegno di Confindustria sul tema della cultura d’impresa intesa nella sua accezione più ampia di attenzione alla crescita, ai territori e alle persone. Quindi formazione, competenze e sostenibilità. Gli ITS oggi rappresentano la sublimazione del concetto di competenze professionali. Il ponte per mettere in rete le imprese con la conoscenza, e perciò vanno sostenuti e rinforzati. Parliamo di cultura d’impresa quando rifiutiamo il concetto di passaggio generazionale e ci concentriamo sulla continuità aziendale. Quando discutiamo poi di crescita non ci riferiamo solo a quella dimensionale, ma a quella di competenze, managerialità, innovazione e governance. I territori sono la nostra culla e la nostra grande forza. Per questo è giusto essere sostenibili, sotto il profilo economico, sociale e ambientale. La sostenibilità è un elemento fondamentale per la continuità e la crescita delle imprese. Per questo dobbiamo imparare a raccontare meglio le nostre aziende, c’è molta strada da fare per far comprendere le imprese e il ruolo che svolgono per il Paese”.

© Riproduzione riservata