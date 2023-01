Turismo ad Assisi, a Natale 2022 è boom: in un mese 170.000 presenze. Sono state dunque festività da record, con un incremento del 70,9 per cento rispetto al 2019, anno precedente alla pandemia, preso a riferimento come turisticamente più significativo con oltre 98.000 visitatori. I dati, diffusi dall’ufficio turismo e marketing territoriale del Comune di Assisi, derivano dalla rilevazione di presenze smartphone, effettuata da società specializzate e leader nel settore della telefonia, opportunamente rielaborate da piattaforme specifiche. Un sistema innovativo, che consente di fornire numeri certi e affidabili quasi in tempo reale, che sarà presentato ufficialmente nei prossimi giorni.

Il periodo considerato va dall’8 dicembre 2022 all’8 gennaio 2023, nel corso del quale si è svolta la manifestazione “Natale ad Assisi”, con un cartellone di oltre 130 eventi organizzati dal Comune, in collaborazione con il tessuto associativo della città. Per quanto riguarda i dati del turismo ad Assisi nel dettaglio, dall’8 al 10 dicembre 2022, in soli tre giorni, sono state quasi 22mila le presenze registrate. Dall’11 al 19, periodo solitamente più debole delle festività natalizie, si parla di oltre 29mila presenze. Dal 20 dicembre 2022 all’8 gennaio 2023, sono stati 117.840 i turisti che hanno scelto la città di San Francesco per trascorrere Natale, Capodanno ed Epifania, contro gli 81.107 del 2019. Il picco si è registrato il 31 dicembre, con ben 11.138 presenze in un solo giorno. Di particolare rilievo il ponte dell’Epifania, con quasi 28mila visitatori in appena quattro giorni, fra il 4 e il 7 gennaio 2023. In generale, il flusso turistico è stato generato soprattutto da italiani, che rappresentano in media circa l’89 per cento del totale.

Molto significativi anche i dati delle principali attrazioni offerte in città, durante le festività. Ben 8.760 gli utenti del Trenino del Natale, che ha proposto un tour emozionale di Assisi e circa 6mila gli accessi alla Casa di Babbo Natale, dove sono state circa 800 le letterine raccolte e oltre 40 i chili di caramelle distribuiti ai più piccoli. Bene anche i musei comunali, con oltre 4mila ingressi in un mese, di cui circa 1.600 soltanto per la Torre del Popolo, monumento simbolo di Assisi aperto per la prima volta in 800 anni. Numeri molto importanti, considerato che la Rocca Maggiore, una delle attrazioni museali principali, è chiusa al pubblico per lavori di restauro, che termineranno in primavera.

Fortemente apprezzate, fotografate e rilanciate sui social le spettacolari illuminazioni scenografiche sul tema della natività secondo Giotto, sulle facciate di chiese e monumenti della città, che si è trasformata così in un enorme presepe a cielo aperto. Tra gli eventi della manifestazione che hanno riscosso grande attenzione e una straordinaria presenza di pubblico, il patto di amicizia con la città di Greccio con la realizzazione di un maxi presepe vivente davanti alle Basiliche di San Francesco e Santa Maria degli Angeli, il concerto di Capodanno in piazza del Comune con il live show degli Outside band, lo spettacolo musicale di David Bratton & Every Praise Gospel Choir, uno dei più importanti cori gospel al mondo, la Befana in Piazza del Comune, con discesa dalla Torre del Popolo animata dall’attrice Liliana Fiorelli. Sold out anche tutti gli appuntamenti musicali inseriti nel programma del Natale.

“Siamo di fronte a dati eccezionali – sottolinea il sindaco, Stefania Proietti – che fanno di Assisi un traino fondamentale per l’intero flusso turistico umbro e che raccontano una città viva e vivace, capace di offrire non solo cultura, arte e spiritualità, ma anche un cartellone ampio e variegato di attrazioni ed eventi, in grado di richiamare un pubblico trasversale e sempre più numeroso. Parliamo di un aumento record di presenze, basato su dati certi e non su stime percentuali approssimative. Siamo soddisfatti di questo risultato, registrato anche in termini di posti di lavoro e di crescita economica per la città e per l’intero territorio, dopo un periodo difficile legato alle conseguenze della pandemia”.

“Siamo già a lavoro – evidenzia Fabrizio Leggio, assessore al turismo – per consolidare e rafforzare questi numeri, anche attraverso una nuova programmazione dell’offerta e nuove azioni di promozione del brand Assisi. L’obiettivo è valorizzare e far crescere la città tutto l’anno, sulla scia del successo del Natale, che è legato anche a un’ampia e diversa strategia di promozione dell’immagine, attraverso una campagna di comunicazione nazionale e regionale, con varie tipologie di strumenti, a cominciare dai social network, che ha prodotto risultati importanti. Basti pensare che, in un mese, la pagina Facebook ufficiale del Natale ad Assisi (Natale Assisi) ha ottenuto oltre 3 milioni di visite. Cresciuta in maniera esponenziale anche la pagina Facebook istituzionale e ufficiale del turismo ad Assisi (Visit Assisi), che ha registrato oltre 800mila visite e raggiunto oltre 11mila follower. Bene anche il neonato profilo Instagram ‘Visit Assisi Official’, creato proprio in questo periodo come ulteriore strumento di promozione, utile a intercettare fasce di pubblico più ampie e differenti target di turisti, al fine di valorizzare in maniera sempre più efficace Assisi e le sue risorse”.

