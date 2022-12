Befana 2023 ad Assisi, tante le iniziative a conclusione del Natale: il programma con date, orari e location

Tante le iniziative per la Befana 2023 ad Assisi, con tanti eventi in programma per grandi e piccoli. Si parte il 5 gennaio alle 16 alla Pro loco di Petrignano con Raccontiamo le storie di “La strega Rossella” e “Bastoncino” di J. Donaldson. Non mancherà la Befana con tanti dolci per grandi e bambini. Alle 20 alla Pro loco di Capodacqua la ‘Serata un po’…lenta’, degustazione della polenta con l’ospite d’onore, la Befana per la distribuzione delle calze ai bambini. a Rivotorto di Assisi, alle 20.30 nel salone della Pro loco, una serata musicale con la premiazione del concorso presepi, mentre al Teatro Lyrick a Santa Maria degli Angeli andrà in scena lo spettacolo “La bella e la Bestia” (Info e prenotazioni: 075 8044359 – [email protected]).

Speciale Natale in Umbria su Assisi News: Presepi ad Assisi 2022, il programma delle natività viventi, delle mostre e delle esposizioni all’aperto – Presepi in Umbria 2022-2023, la guida alle natività (viventi e non) in tutta la Regione – Mercatini di Natale ad Assisi 2022: appuntamento in piazza della Chiesa Nuova e a Santa Maria – Il programma natalizio a Perugia 2022-2023 – Il programma natalizio di Assisi 2022-2023 – Il programma natalizio 2022-2023 a Spoleto – Il programma natalizio di Gubbio 2022-2023 – Il programma natalizio di Cannara 2022-2023 – Il programma natalizio a Orvieto 2022-2023 – I mercatini di Natale in Umbria tra dicembre 2022 e gennaio 2023 – San Silvestro ad Assisi 2023, concerto in piazza e gli eventi in programma dal 29 dicembre 2022 all’1 gennaio 2023 – Natale 2022-23 a Bastia Umbra, tanti appuntamenti: Natività protagonista delle iniziative

II 6 gennaio sono (ovviamente) tante le iniziative della Befana 2023 ad Assisi alle 14.30 negli spazi esterni della Pro loco di Rivotorto La Befana vien dal cielo, Discesa della befana dal Monte Subasio con parapendio e distribuzione della calza ai bambini presenti A cura della Pro Loco di Rivotorto. Alle 15 con partenza dallo Iat la visita dell’Assisi Romana, Foro Romano, Domus del Lararium, Anfiteatro, Tempio di Minerva. Costo 18 euro, a cura di A.G.T.U. e Opera Laboratori Fiorentini Info e prenotazioni: 075 815228 – 339 3390103. Alle 15.30 a Santa Maria degli Angeli l’arrivo dei Magi: dal Palazzo del Capitano del Perdono al sagrato della Basilica di Santa Maria degli Angeli, iniziativa a cura dell’Associazione dei Priori del Piatto di Sant’Antonio. Alle 16.30 ad Assisi la Befana in Piazza: la vecchietta scenderà dalla Torre del Popolo con una calza per tutti i bambini. Special Guest l’attrice Liliana Fiorelli. Iniziativa a cura della Pro Loco di Assisi. Alle 17 a Palazzo Vallemani l’iniziativa a cura dell’associazione Ritmi in collaborazione con Comune di Assisi e Opera Lab. Fiorentini Assisi, una lezione concerto dal titolo Zampognari in cattedra, con racconti e strumenti della musica del Natale. Alle 18 è invece la volta del Concerto di Natale del Coro Cantori di Assisi. Infine alle 20.30 nella Sala Parrocchiale di Castelnuovo la tombolata della Befana a cura della Pro Loco di Castelnuovo.

Per chi scegliesse di passare il ponte della Befana ad Assisi 2023, iniziative anche il 7 e l’8 gennaio. Il 7 gennaio alle 12 visita Guidata delle Domus Romane del Larario e di Properzio Costo Euro 10,00 A.G.T.U. – Info e prenotazioni: 075 815228 – max 20 persone. A seguire alle 16 Francescanesimo e arte alla Porziuncola, visita guidata con approfondimento su questa culla del francescanesimo e il museo. Costo Euro 10,00 + Euro 3,00 ingresso Museo della Porziuncola. Iniziativa a cura di A.G.T.U. – Info e prenotazioni: 075 815228. Alle 18.30 nella Chiesa di San Leonardo in Via Cristofani Il principe degli strumenti, un concerto dedicato al liuto del Maestro Luca Piccioni Accademia d’Arti Antiche Resonars – Ingresso gratuito in collaborazione con il Comune di Assisi Info e prenotazioni: 348 7228684 – [email protected] Infine, l’8 gennaio alle 17 alla Pinacoteca Comunale A Crhstimas Gothic Game, idea e regia di Giacomo Nappini Casuzzi con Compagnia Stabile del Teatro San Carlo di Foligno. Gioco a squadre da 3 o 4 giocatori – Per tutta la famiglia, a cura del Comune di Assisi.

I giorni della Befana 2023 ad Assisi sono anche gli ultimi per trenino e casa di Babbo Natale. Il trenino del Natale è in programma tutti i giorni dal 3 dicembre 2022 all’8 gennaio 2023, dalle ore 10.00 alle 19; il 25 dicembre e l’1 gennaio dalle ore 14.30; sempre con partenza ogni 30 minuti da piazza del Comune), e la Casa di Babbo Natale (al Palazzo Monte Frumentario con ingresso da via Fontebella: dall’8 dicembre all’8 gennaio dalle ore 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00 nei giorni 8-9-10-11-17-18-23-24-26-30-31 dicembre; il 22-27-28-29 dicembre solo pomeriggio, l’1-2-3-4-5 gennaio solo pomeriggio e il 6-7-8 gennaio mattino e pomeriggio)

© Riproduzione riservata