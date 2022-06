Balestrando per Francesco e Ubaldo 2022, Gubbio vince la prima edizione

La Società Balestrieri di Gubbio ha conquistato Balestrando per Francesco e Ubaldo 2022, prima edizione di un torneo con la balestra antica all’italiana disputato domenica 12 giugno 2022 nello scenario di Piazza Grande con la Compagnia dei Balestrieri di Assisi. L’iniziativa, oltre a valorizzare gli stretti legami esistenti tra le due città, si richiama a una precisa documentazione d’archivio. Dopo l’apertura dei lavori ad Assisi, domenica scorsa due bersagli sono stati posti in piazza, uno per città, e si aggiudicherà la sfida quella che avrà realizzato il maggior punteggio nella somma delle migliori dieci frecce scagliate. La sfida finale ha visto i balestrieri di casa imporsi per 304 contro 268, punteggio calcolato sommando su quello conquistato dai tiratori classificatisi nei primi dieci posti sui rispettivi bersagli.

In tutto sono stati cinquanta quelli che si sono alternati al banco di tiro posto ad una distanza di trentasei metri. Per la società balestrieri di Gubbio la graduatoria è stata stilata sui piazzamenti ottenuti da Faramelli, Mencarelli R. e F., Angeloni, Sampaolesi, Rueca, Cerbella A. e M.,Vagnarelli, Cerbella D, Irenei. Per la Compagnia balestrieri di Assisi da Ballarani, Balducci, Mariucci S. e G., Menichelli C, Ciotti M., Pavi L., Passeri F., Morettoni, Menichelli G. La classifica finale è stata stilata da una commissione composta dai maestri d’armi Rodolfo Radicchi e Fabio Martellini, che hanno operato mentre sulla Piazza un balletto storico di Assisi e gli sbandieratori di Gubbio completavano un pomeriggio di amicizia e di festa all’insegna della più nobile tradizione. La premiazione è stata affidata al consigliere regionale Stefano Pastorelli, che, tra gli applausi, ha consegnato al presidente Cerbella il bel labaro dipinto da Silvia Fugnoli; sarà rimesso in palio il prossimo anno. La cerimonia è stata introdotta dal saluto del sindaco Filippo Stirati, presente insieme all’assessore Giovanna Uccellani, che ha sottolineato l’importanza dell’evento. Per Assisi in mattinata era intervenuta l’assessore Veronica Cavallucci.

Le foto sono tratte dalla pagina dei Balestrieri di Gubbio

© Riproduzione riservata