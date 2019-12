Befana in Umbria 2020, gli appuntamenti del 5-6 gennaio nelle principali città

Tante le offerte per la Befana in Umbria 2020, non solo ad Assisi. Ricchissimo il calendario a Perugia dove già il 5 gennaio alle 17, tutti i bambini avranno l’opportunità di vedere la nonnina dal naso adunco scendere dal campanile di Palazzo dei Priori per consegnare le calze e caramelle a tutti coloro che saranno ad attenderla in piazza IV Novembre. L’iniziativa è realizzata grazie alla collaborazione di Perugina Nestle, Circolo Dipendenti Perugina, Associazione dei Vigili del Fuoco Gianluca Pennetti Pennella, Associazione dei Vigili del Fuoco in pensione, Compagnia teatrale Il Carro di Chiugiana.

Per ricevere una delle 1300 calze a disposizione, come già l’anno scorso, sarà necessario avere l’apposito ticket. I ticket saranno distribuiti dalle ore 11:00 alle ore 16:30 di sabato 4 gennaio, al Centro Camerale Alessi in Via Mazzini (ogni bambino accompagnato da un adulto potrà ricevere un solo ticket). Per il ritiro della calza, quindi, dopo la discesa della Befana dal Campanile, le famiglie con i bambini potranno avranno tempo fino alle ore 19.00, recandosi nelle due casette natalizie posizionate in piazza IV Novembre.

Il 6 gennaio, sempre a Perugia, arriva la Befana del Vigile da via Settevalli in centro, a bordo di signorili auto d’epoca. Appuntamento in piazza IV Novembre alle 11 per ammirare le vetture e incontrare la Befana. Grazie alla collaborazione tra il Camep e la Polizia Municipale, alle ore 12, premiazione con le borse di studio intitolate a Elisabetta Innocenzi. Sempre il 6 gennaio la simpatica vecchietta partirà da piazza IV Novembre sulle due ruote, anziché sulla sua tradizionale scopa, in occasione del raduno della Moto Befana, mentre, alle ore 17,00 a palazzo dei Priori, il tradizionale Concerto dell’Epifania a cura della Filarmonica di Pretola, diretta dal M. Eleonora Bastianelli.

Nel ternano Befana in Umbria 2020 la sera della vigilia dell’epifania, a Monterubiaglio, si rinnova la centenaria tradizione del passaggio della vecchiarella per le vie del paese; non si tratta della solita befana che lascia i doni ai piccoli nelle calze appese ai camini, questa infatti, invece di donare, chiede! La manifestazione, organizzata dalla Pro loco di Monterubiaglio, si conclude in piazza con balli e canti tradizionali attorno ad un immenso falò che brucia i vizi e i peccati degli uomini (e cuoce salsicce e ventresca!!!!), il tutto alla presenza di un’insolita befana, che pur chiedendo, tuttavia regala ogni anno calore ed allegria (ed anche dell’ottimo vin brulè).

Befana in Umbria 2020 anche a Spoleto e Trevi: nella città del Festival, lunedì 6 gennaio va in scena la Befana della Croce Rossa, in piazzale Auditorium della Stella dalle 15. Previsto anche l’intrattenimento in attesa dell’arrivo della Befana. A Trevi, appuntamento in Piazza Mazzini il 6 gennaio alle 18 con la spettacolare discesa dalla torre civica a cura del gruppo speleologico Cai Spoleto. Lunedì 6 gennaio 2020, la Befana arriva anche alla Rocca di Gualdo Cattaneo (PG). Nel cortile della Rocca, chiunque, purché munito di scopa, potrà partecipare al concorso “Cento befane in Rocca” e ammirare le simpatiche vecchiette giunte a Gualdo Cattaneo da ogni dove. Con l’occasione spazio anche alle eccellenze del territorio con degustazioni di prodotti tipici, caldarroste, vin brulé, biscotti, zucchero filato e strenne natalizie. Per informazioni: tel. +39 329 7472727.

A Gubbio invece nell’ambito delle iniziative Natalizie, non solo trenino: dai giardini di piazza Quaranta Martiri dal 28 dicembre diventa la Carrozza della Befana. Un modo alternativo per visitare il centro storico di Gubbio, disponibile nei giorni 28/29 dicembre, 5/6 gennaio. Sempre nella città dei ceri, il 6 gennaio a partire dalle ore 11,30 in Piazza Grande ci sarà il tradizionale appuntamento con la “Befana del Pompiere”. Inoltre nel giorno dell’Epifania si svolgono i seguenti eventi: Mercatino di Natale Piazza 40 Martiri – dalle 10.00 alle 20.00. Christmas VR. Uno spettacolare volo virtuale su Gubbio a bordo della slitta di Babbo Natale. Dalle 15.00 alle 19.00 presso le Logge dei Tiratori, piazza 40 Martiri; Videomapping 3D. Spettacolo unico ore 18.00, Palazzo dei Consoli. Ingresso gratuito. Marching Band Fuankuantobasta Durante il pomeriggio nel centro storico di Gubbio e presso le attività di ChristmasLand

Infine, Befana in Umbria 2020 a Orvieto, il 6 gennaio in Piazza del Popolo alle 17, “La Befana in piazza”. La Befana si calerà dal Palazzo del Popolo per donare ai piccini dolci e caramelle. A cura della Protezione Civile e i Vigili del Fuoco di Orvieto.