Musiche liutai e liutisti, grande successo per l’incontro alla Fortini (foto)

Grande successo per i liutai e per l’incontro con autori del mondo del fumetto e dell’illustrazione. Venerdì la società culturale Fortini ha offerto l’opportunità di immergersi nella dimensione medioevale e rinascimentale grazie all’allestimento dello spazio riservato alla Bottega dei Liutai e grazie soprattutto all’incontro musicale con i maestri Vincenzo Cipriani e Luca Piccioni. “Musiche liutai e liutisti” è il titolo dell’appuntamento che vedrà i due artisti in conversazione sull’arte della progettazione e della ricostruzione degli strumenti a corda dal Medioevo al Rinascimento e nell’esecuzione dal vivo di musiche per strumenti a corda di quei periodi storici.

A fare da sfondo a “Musiche liutai e liutisti”, il fascino della preziosa Arpa Celtica, Brian Boru riscostruita da V. Cipriani, e raramente esposta e la magica atmosfera della Bottega dei Liutai, dove si potrà ammirare come da progetti, sagome, forme e pregiate doghe di legno ed essenze pittoriche, nascano i tanti strumenti che si concedono nella loro bellezza agli occhi del visitatore.

Gli incontri della Società Fortini continueranno anche domani, domenica 5 gennaio 2020, e per permettere lo svolgimento in sicurezza dell’evento musicale, dalle 17 alle 19 in via San Francesco (lungo la via stessa) è stato disposto il divieto di circolazione tutti i veicoli esclusi i mezzi di soccorso dalle ore 17 alle 19. Sarà consentito il doppio senso di circolazione, grazie alla presenza di vigili, da Porta San Giacomo all’area di svolgimento della manifestazione in via San Francesco civico 13, per i cittadini residenti in Via Merry del Val e Via San Francesco e via Fortini, per i locatari di immobile a uso abitativo e per gli utenti con disponibilità di garage, per i veicoli al servizio di portatori di handicap, per i mezzi di soccorso, per il servizio di trasporto pubblico, per i veicoli dei turisti diretti agli alberghi ubicati lungo le tre strade citate. Per assicurare lo svolgimento della manifestazione non si potrà sostare nei 3 stalli posti in corrispondenza del civico 13 di fronte alla sede del Circolo Culturale “Arnaldo Fortini” dalle ore 8 alle 20 di domenica 5 gennaio.

Fotogallery Enrica B., per gentile concessione