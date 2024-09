Birba chi legge 2024 fa centro e celebra i vent’anni di attività sul territorio con un’edizione da record

Grande partecipazione e affluenza a tutti gli eventi in cartellone per la tre giorni della Festa delle storie ad Assisi

Un’edizione che ha fatto centro che ha visto una partecipazione che ha superato ogni aspettativa e ha portato ad Assisi emozioni a non finire: si è chiusa con successo la settima edizione di “Birba chi legge 2024” Festa delle storie, festival ideato e organizzato da Birba in collaborazione con il Comune di Assisi e con il sostegno della Fondazione Perugia, che dal 13 al 15 settembre ha visto il centro storico della città completamente gremito non solo di cittadini, ma anche di turisti curiosi di vivere un’esperienza originale sul filo delle letture condivise in ogni loro forma, peculiarità della tre giorni.

Non solo spettacoli, letture ad alta voce, laboratori per grandi e piccini, molto apprezzato anche il filone delle narrazioni che si sono tenute in alcune case private, tra le quali, la “casa di tutti” per eccellenza, il Comune di Assisi. Altra novità che ha riscosso grande successo è stata l’Officina di Pace che ha visto numerosi visitatori realizzare cartoline con le bambine e i bambini della Scuola Sant’Antonio rivolgendo messaggi contro la guerra, alcuni dei quali particolarmente toccanti.

Inoltre, a Birba chi legge 2024, nell’ottica della sostenibilità sociale, è stata allestita una meravigliosa mostra di libri tattili illustrati provenienti dal Fondo della Biblioteca Attiva di Ariccia che ha accompagnato alcuni appuntamenti accessibili anche per portatori di deficit visivi. Durante l’ultima giornata del Festival si è tenuta la premiazione del concorso “Una biblioteca in ogni scuola” che ha visto vincitore il progetto “La nave di Ulisse” della Scuola dell’infanzia C. Codazzi di Cormano Milanino che ha l’obiettivo di dotare la scuola di un polo-biblioteca all’interno della “Casetta Munari”, una costruzione in legno posta nel giardino della scuola e contigua al parco comunale dove saranno attrezzate aree per la lettura, prevede che la biblioteca diventi un luogo di pacifica convivenza multiculturale per l’intero Istituto e per la comunità.

«Questa settima edizione si è conclusa, ma ancora l’emozione batte forte nel mio petto. Originalità, bellezza, partecipazione: non si poteva chiedere di meglio per festeggiare venti anni dell’associazione – le parole di Alessandra Comparozzi, presidente Birba – Vedere così tante famiglie fare comunità con le storie è stato un dono meraviglioso. Voglio quindi ringraziare tutti coloro che ancora una volta hanno reso possibile il sogno. Grazie alle socie e ai soci, gli amici e le amiche di Birba, che con passione e tenacia tengono vivo il sogno. Grazie alle artiste e agli artisti, le esperte e gli esperti, generosi alleati nel condividere bellezza; alle studentesse volontarie del Liceo Properzio, presenze preziose per la Festa; alle insegnanti, agli alunni e alle alunne della Scuola Sant’Antonio per credere nel potere delle parole di cambiare il mondo, alla Dirigente e al personale ausiliario per la generosità e disponibilità ad ospitare il festival all’interno della scuola. Grazie di cuore alle famiglie che hanno aperto le porte delle loro case al popolo delle storie e grazie alla nostra Sindaca, Stefania Proietti, che lo ha accolto nel suo ufficio. Grazie alle insegnanti della Scuola dell’Infanzia “C. Cavazzi” di Cusano Milanino, vincitrici del Concorso “Una biblioteca in ogni scuola”, perché s’impegnano a nutrire l’immaginazione di bambini e bambini con i libri. Grazie alla Città di Assisi e alla Fondazione Perugia per condividere e sostenere la nostra visione. Grazie a chi è venuto, ci ha dato fiducia, ha scelto libri».

Quando si è in tanti a fare lo stesso sogno, è l’inizio di una nuova realtà

I protagonisti di Birba chi legge 2024: Alessandra Battaglia, Giulia Zeetti, Alessandra Comparozzi, Gianfranco De Franco, Simona Gambaro, Gigi Capone, i bambini della scuola Sant’Antonio (Istituto comprensivo Assisi 1), Start, Giuliana Riunno, Andrea Delluomo, Simona Gambaro, Rita Barabani, Noemi Dicorato, Viola Frascarelli, Ombretta Pastorelli, Běla Dobiášová, Valentina Consoli, Fabio Fornasari, Francesca Piccardi, Simona Gambaro, Teatro dell’Orsa, Bernardino Bonzani, Monica Morini, Gaetano Nenna, Franco Tanzi, Chiara Ticini, Annamaria Gozzi.

