Cantori di Assisi, omaggio al Calendimaggio con i Cori delle due Parti

Tripletta di iniziative nel weekend ad Assisi. Domenica 13 giugno alle 18:45 i Cantori offriranno un concerto presso l’Abbazia di San Pietro ad Assisi in collaborazione con le due Parti, la Nobilissima Parte de Sopra e la Magnifica Parte de Sotto. Insieme ai Cantori, i cori della Parte de Sopra e della Parte de Sotto intoneranno il Coprifoco dando inizio all’evento. Seguirà poi un omaggio musicale al Calendimaggio, con i Cantori che eseguiranno i brani più apprezzati della tradizione medievale. Al termine del concerto ci sarà la campagna di tesseramento e un momento conviviale. Con l’occasione, i Cantori di Assisi celebreranno i 100 anni dalla nascita di Padre Evangelista, loro fondatore, e i 60 anni del coro, eventi che, a causa della pandemia, non hanno potuto festeggiare lo scorso anno.

Doppia iniziativa invece nella giornata di domani, sabato 12 giugno 2021. Al Teatro Lyrick a Santa Maria degli Angeli a partire dalle ore 17:00 avrà luogo la presentazione del libro “Assisi oltre le mura”, un’opera fortemente voluta dalla Presidente del Consiglio Comunale Donatella Casciarri che ne ha coordinato la realizzazione insieme al curatore Giulio Proietti Bocchini. “Il tema centrale del testo Assisi oltre le mura è Assisi intesa come comunità, come insieme di frazioni, di differenti usi e costumi, di castelli e monumenti, un’immagine di Assisi variopinta e composta da tanti piccoli pezzetti di un puzzle che uniti ci mostrano un territorio dal valore inestimabile. Il libro raccoglie le diverse sfaccettature che rendono la nostra città incomparabile con qualsiasi altro luogo al mondo e mette a disposizione dei cittadini, dei curiosi e di tutti coloro che intendono interessarsi del nostro territorio, un insieme di informazioni che raccolte in questo testo rappresentano un’unicità che Assisi non ha mai visto prima”, spiega una nota del Comune.

Alle 18 sarà invece presentato, nella Sala della Conciliazione di Assisi, il restauro dell’Erbario del Guglieri, risalente al 1663 e restaurato l’anno scorso anche grazie alla collaborazione del Rotary Club Assisi e del Circolo del Subasio anche con il meccanismo dell’art bonus. Il codice, appartenente all’archivio Fiumi Sermattei Della Genga di Assisi, è custodito dalla Sezione di Archivio di Stato di Assisi, consta di una settantina di pagine con descrizioni minuziose di alcune tra le erbe più importanti per i loro aspetti curativi. È consultabile, osservando tutte le cautele del caso, presso la Sala studio dell’istituto archivistico assisano.

