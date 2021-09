Carrozzelle Assisi 2021, a Santa Maria degli Angeli torna il divertimento (foto)

(AssisiNews ha un nuovo sito dedicato agli eventi, www.assisieventi.it) La commissione di vigilanza ha dato l’ok alle carrozzelle Assisi 2021, oramai una tradizione immancabile delle imminenti festività di San Francesco. Un appuntamento immancabile ormai da tantissimi anni nella città Serafica, con il parco divertimenti situato a Santa Maria degli Angeli, nello spazio adiacente al teatro Lyrick. I gestori delle giostre itineranti aspettano tutti per un sano divertimento; le attrazioni sono sanificate giornalmente con prodotti specifici, gel ad ogni cassa. “Voi portate la mascherina e godetevi la giornata in sicurezza”, l’invito a chi vorrà frequentare il luna Park.

Alle carrozzelle Assisi 2021 a Santa Maria degli Angeli saranno presenti tante attrazioni. Oltre a quelle ‘tradizionali’, molte novità e prelibatezze per tutti i gusti. Il luna park da 70 anni costituisce, con la fiera di San Francesco nelle strade del centro storico di Assisi, un momento di aggregazione sociale ed importante nell’ambito delle festività in onore di San Francesco Patrono d’Italia. Come già l’anno scorso, il luna park sarà particolarmente attento alle norme per il contenimento del Covid-19 ancora in vigore. Le leggi che regolano i parchi giochi e di divertimenti in Italia raccomandano distanziamento sociale fra i partecipanti che vorranno presenziare e divertirsi al luna park (famiglie e bambini che vivono insieme potranno logicamente stare insieme), una igienizzazione garantita sia personale (con gel igienizzanti) che delle aree relative alle attrazioni, entrate ed uscite separate e mascherina obbligatoria.

Le carrozzelle Assisi 2021 aprono sabato 25 settembre, dalle 15 alle 18, e poi tutti i giorni dalle 15 a tarda sera fino a domenica 3 ottobre.

